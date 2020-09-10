Врачи удалили у роженицы опухоль вдвое больше ребенка

Акушеры-гинекологи больницы №40 в Москве приняли роды, а затем сразу же удалили шестикилограммовую опухоль у молодой пациентки.

К врачам родильного дома городской клинической больницы №40 на Таймырской улице обратилась молодая женщина. Роды ей предстояли первые, беременность развивалась нормально, однако вместе с ней развивалась и росла гигантская опухоль яичника, которую обнаружили на 32-й неделе беременности, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Москвы.

«Перед объединенной многопрофильной бригадой акушеров, онкологов, анестезиологов-реаниматологов стояла непростая задача – нужно было помочь родиться здоровому малышу и одновременно удалить образование огромных размеров и пораженные ткани... Единовременно с операцией кесарева сечения врачи удалили пораженный яичник вместе с опухолью, и провели все диагностические мероприятия для исключения злокачественного образования», - говорится в сообщении.

Врачи установили, что опухоль оказалась вдвое больше и тяжелее новорожденного – ее масса составила порядка 6 килограммов. Гистологическое исследование позже показало, что это доброкачественное образование яичника. По окончании операции молодая мама была переведена в палату интенсивной терапии, где в течение суток проходила раннюю реабилитацию.

«Благодаря врачам, на свет появился здоровый мальчик весом около 3 кг. Ребенок не нуждается в специализированной помощи, ему нужен обыкновенный уход и внимание мамы», - дополняется в сообщении.

«Доктор Питер» сообщал о том, что петербургские нейрохирурги спасли 32-летнюю беременную пациентку от гигантской опухоли мозга.