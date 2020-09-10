Петербургские врачи удалили гигантскую - 4-килограммовую опухоль у 12-летнего мальчика

В НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова удалили гигантскую злокачественную опухоль, образовавшуюся в грудной клетке 12-летнего Алексея. После хирургического лечения он стал весить 39 кг. До него — 45 кг. Само новообразование весило 4 килограмма, оно было длиной более 50 см. Врачи говорят, что прогнозы на выздоровление у мальчика хорошие.

Саркома Юинга была диагностирована у 12-летнего Алексея в апреле этого года, когда мальчик попал с подозрением на коронавирусную левостороннюю пневмонию в инфекционный стационар в Петербурге. Тогда обследование показало, что затруднение дыхания у ребенка вызвано опухолью гигантских размеров, которая исходит из девятого ребра и распространяется на левую половину грудной клетки и левое легкое (рис. 1, для сравнения – на рис. 2 представлена компьютерная томограмма здорового ребенка). Кроме того, проблемы с дыханием были отягощены и коронавирусной инфекцией.

Только когда COVID-19 «ушел» из организма ребенка, его госпитализировали в детское онкологическое отделение НМИЦ онкологии им. Петрова.

Этап предоперационной полихимиотерапии, которая применяется для уменьшения размера опухоли перед хирургическим вмешательством, не дала результатов: новообразование не изменилось и даже начало обызвествляться - в ее структуре стали откладываться соли кальция. Как рассказали в НМИЦ онкологии, опухоль отдавливала сердце мальчика вправо, врастала в перикард, девятое ребро и диафрагму, отодвигая ее вниз - до среднего полюса почки, плотно прилегала к дуге аорты и к левой подключичной вене.

На консилиуме было принято решение оперировать. Заведующий торакальным хирургическим отделением НМИЦ онкологии им. Петрова, член-корреспондент РАН Евгений Левченко выполнил сложнейшую операцию по удалению саркомы, которая длилась 7 часов. Врачи считают, что она была уникальной, поскольку гигантское новообразование надо было удалять из непростого места расположения у ребенка, оно составляло более 10% его тела.

Теперь пациенту предстоит реабилитация и химиотерапевтическое лечение. Врачи говорят, что Алексей чувствует себя хорошо, они настроены на его полное выздоровление.

© Доктор Питер