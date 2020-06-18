Тяжелое течение ковида помогло вовремя обнаружить лейкоз у 11-летней девочки

В НИИ детской онкологии и гематологии им. Блохина проходит лечение от острого миелоидного лейкоза одиннадцатилетняя жительница Екатеринбурга. Онкологическое заболевание выявили случайно - девочка попала в другое медучреждение с тяжелым течением коронавирусной инфекции.

О развитии онкологического заболевания у 11-летней жительницы Екатеринбурга Аделлы Жолдошевой никто не знал, пока она не заразилась коронавирусом. Заболевание у девочки протекало тяжело, ее даже госпитализировали в «красную зону» Национального исследовательского центра здоровья детей. Изучив анализы пациентки, врачи заметили низкое содержание тромбоцитов в крови. С одной стороны, это могло быть нетипичным проявлением или осложнением COVID-19, но с другой, такие показатели могли говорить об онкологическом заболевании.

Врачи НМИЦ здоровья детей направляли анализы девочки в другие клиники, а затем обратились к онкологам НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Блохина. Там опасения о развитии рака подвердили.

Врачи поставили 11-летней Аделле диагноз - «острый миелоидный лейкоз» – опасное злокачественное заболевание крови. Сразу после курса противовирусного лечения и необходимых карантинных мер, ребенка госпитализировали в онкоцентр, там она проходит лечение. Лечащий врач Наталья Батманова сообщила, что девочка хорошо отреагировала на лечение, у нее благоприятный прогноз на выздоровление.

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