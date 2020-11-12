Первые добровольцы 60+ привились вакциной «ЭпиВакКорона»17:14, 23.11.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Первые пять добровольцев старше 60 лет привились вакциной «ЭпиВакКорона», разработанной новосибирским центром «Вектор». Всего в испытаниях примут участие 150 человек пенсионного возраста.
«21 ноября 2020 года первую дозу вакцины «ЭпиВакКорона» получили первые пять добровольцев из числа участников пострегистрационного клинического исследования в группе из 150 лиц старше 60 лет», - цитирует ТАСС сегодня, 23 ноября, пресс-службу надзорного ведомства.
Всего в испытании примут участие 150 человек. Вся группа уже набрана.
Также в ведомстве добавили, что сейчас идет набор добровольцев старше 18 лет для участия в пострегистрационных исследованиях. Всего планируют набрать 3 тысячи человек. После того, как ученые получат результаты исследований в этой группе, решится вопрос о дальнейшем наборе добровольцев.
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