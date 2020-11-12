Первые добровольцы 60+ привились вакциной «ЭпиВакКорона»

Первые пять добровольцев старше 60 лет привились вакциной «ЭпиВакКорона», разработанной новосибирским центром «Вектор». Всего в испытаниях примут участие 150 человек пенсионного возраста.

«21 ноября 2020 года первую дозу вакцины «ЭпиВакКорона» получили первые пять добровольцев из числа участников пострегистрационного клинического исследования в группе из 150 лиц старше 60 лет», - цитирует ТАСС сегодня, 23 ноября, пресс-службу надзорного ведомства.

Всего в испытании примут участие 150 человек. Вся группа уже набрана.

Также в ведомстве добавили, что сейчас идет набор добровольцев старше 18 лет для участия в пострегистрационных исследованиях. Всего планируют набрать 3 тысячи человек. После того, как ученые получат результаты исследований в этой группе, решится вопрос о дальнейшем наборе добровольцев.

Ранее генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов заявлял, что испытания вакцины на подростках и пожилых планировали начать в декабре. В подростковом исследовании должны принять участие 100 человек в возрасте от 14 до 17 лет.