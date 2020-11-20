Чтобы участковый не чувствовал себя ломовой лошадью. В Петербурге заработало волонтерское такси для врачей

В Петербурге стартовал волонтерский проект «Довези врача». Неравнодушные автовладельцы бесплатно развозят участковых врачей к пациентам. Заболеваемость ковидом в городе растет, на каждого врача приходится до 30 вызовов в день, служебного транспорта на всех не хватает. Как волонтеры «вывозят» городскую медицину, узнал «Доктор Питер».

- Врачи к нам обратились за помощью сами, первый запрос пришел из поликлиники Московского района, - рассказывает Святослав Данилов, руководитель общественной организации «ПитерАвто». - Мы уже несколько лет занимаемся автоволонтерством, помогаем пожилым, даже животных развозим. Поэтому сели с ребятами, прикинули наши силы, изучили опыт Иркутска, где уже наладили процесс развозки врачей до пациентов. Несколько дней работали в тестовом режиме, чтобы понять потребности врачей, логистику передвижений.

Первые дни автомобилисты помогали медикам в трех районах города: Московском, Пушкинском и Красногвардейском. Но спустя неделю удалось договориться о совместной работе почти со всеми районами Петербурга. Главврачи поликлиник принимают помощь автоволонтеров с большой благодарностью. В условиях острого кадрового дефицита (в Петербурге, по состоянию на середину года, как недавно заявил глава комздрава Дмитрий Лисовец, не хватало порядка 400 участковых врачей, примерно 160 врачей общей практики, около 140 участковых педиатров ) и перегруженности амбулаторной службы дорога каждая минута. Как правило, участковый врач обходит пациентов, живущих в радиусе километр-полтора от поликлиники, но есть районы, где расстояния вдвое больше. Но если в доковидные времена врачи обслуживали в среднем пять вызовов в день, то сейчас их от 20 до 30. У некоторых, как рассказывают «Доктору Питеру» сами медики, вызовов бывает до 40 в сутки. Обойти десятки адресов за день, пусть в шаговой доступности друг от друга, - это огромная трата сил и времени.

- С 8 утра до 12 часов дня у меня прием, потом я иду на вызовы к пациентам — рассказывает Мария Богданова (имя изменено, - Прим. ред.), участковый врач-терапевт одной из поликлиник Приморского района. - После вызовов прихожу обратно на работу — заполняю карты. Прихожу домой в час ночи. Чувствую себя ломовой лошадью. Были дни когда я ходила на работу с температурой, но заведующий мне больничный не дал — некому работать. Пропускать вызовы мы не можем, тут же пойдут жалобы.

Как рассказывают организаторы акции, докторам благодаря помощи автомобилистов удается сократить рабочий день в полтора раза - вместо восьми часов адреса объехали за пять: «при этом врач могла заполнить документы, пока машина ехала, ответить на звонки, принять или изменить новые вызовы и избежать петербургского дождя. Несмотря на то, что география поездок не большая, ходить пешком не так просто, еще и с рюкзаком за спиной. Логистика при этом удобная - доктор знает территорию и ловко расставляет последовательность точек».

- Сейчас в нашем проекте зарегистрировалось около 30 водителей, но, конечно, нужно гораздо больше, - говорит Святослав Данилов. - В Петербурге 250 поликлиник, по нашим расчетам, на каждый район требуется порядка 20-30 водителей, тогда помощь будет максимально эффективной. Понятно, что не каждый автомобилист готов работать водителем для врача весь день, у кого-то есть свободные пару часов утром, у кого-то свободный только вечер. Мы не ставим никаких временных рамок. Сами врачи говорят нам, что готовы днем походить пешком, а вот вечером, в темное время суток, лучше, чтобы была машина, а если потом еще и домой отвезти после смены, то вообще хорошо. Я возил два дня подряд совсем молоденькую девушку-врача, недавнюю выпускницу медуниверситета. Нагрузка у нее колоссальная, за эти пару дней она отправлялась на 47 вызовов. Сама переболела ковидом, рассказывает, что некоторые ее коллеги болели уже дважды. Многие не выдерживают такого напряжения и увольняются.

Вопрос безопасности помогли решить сами врачи. СИЗы выдают водителям городские поликлиники — медицинские маски (из расчета одна на два часа), санитайзеры, средство для обработки салона автомобиля. Главврачи даже предлагали автомобилистам защитные костюмы, но те от них отказались — водить машину в них неудобно и небезопасно. «Гарантии того, мы не заразимся никто не дает, но при соблюдении элементарных норм безопасности — маска и гигиена рук — вероятность подхватить вирус такая же как в магазине или метро».

К проекту «Подвези врача» уже подключается городской бизнес. Сеть АЗС выделила талоны на бензин, сетевая пекарня готова кормить пирожками автоволонтеров и врачей.

Ирина Фигурина

© Доктор Питер