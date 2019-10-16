«Я плакала, когда умер наш первый пациент». Как волонтеры помогают «тушить» ковид в больницах

Бороться с коронавирусом врачам помогают айтишники, администраторы фитнес-клубов и даже школьницы. Людям, которые привыкли быть в гуще событий, трудно оставаться дома во время пандемии. Поэтому они идут в самое пекло — в красную зону «ковидных» клиник. Волонтеры рассказали «Доктору Питеру», как помогают пациентам с коронавирусом и врачам, которые их спасают.

«Если пациент жалуется, значит, пошел на поправку»

Городская больница имени Семашко в Пушкине начала принимать пациентов с ОРВИ и пневмониями в конце апреля. Стационар рассчитан на 230 коек. Медперсонала, как и в любой другой больнице, не хватает.

- Я и мой жених Руслан работаем менеджерами в фитнес-клубе, во время карантина все залы закрылись, и мы искали подработку, - рассказала «Доктору Питеру» 21-летняя Елена Бочарова. - Совершенно случайно наткнулись на объявление о том, что больнице имени Семашко требуются санитары. Руслан тут же принял решение стать волонтером, он уже работал в благотворительном фонде, помогал детям, с онкозаболеваниями, для него это не первый опыт. А я окунулась в больничную жизнь впервые. Хотелось, конечно, помочь людям и посмотреть на ситуацию изнутри — так ли страшен коронавирус, как о нем пишут. И, как говорится, действительность превзошла ожидания.

- Я плакала, когда умер наш первый пациент — это была бабушка. Больше всего меня поразило, что вот мы с ней совсем недавно говорили, а сейчас ее уже нет, - говорит Елена. - Нам сказали собрать ее вещи, чтобы отдать родственникам, и это было жутко. «Розовые очки» за этот месяц я точно сняла. Теперь умею быстро поменять памперс, помыть больного. А поначалу даже боялась подходить к людям. Это элементарная работа, но мы с Русланом понимаем, что вносим большой вклад в общее дело. Врачи, медсестры часто нас благодарят. И каждый раз мне эти слова слышать удивительно — ведь ничего особенного мы не делаем. Обязанности самые простые — убрать палату, перестелить постель, накормить и переодеть пациентов, так как многие не могут двигаться самостоятельно. Страха заразиться нет. Мы полностью в СИЗах, раз в неделю сдаем тест на ковид. Поначалу было тяжело работать в костюмах и респираторах, было ощущение, что задыхаешься, резинка маски натирает переносицу. Но потом постепенно привыкли.

Ребята работают в красной зоне больницы второй месяц. По их словам, в последнее время людей в тяжелом состоянии стало даже больше. Руслан и Елена

- Май был очень жаркий, работали сутки через сутки, - рассказывает Руслан Антонов. - Но, когда видишь пациента, который еще две недели назад лежал и состояние его было очень опасным, а сегодня он уже бегает по коридору, это придает сил. Есть и обратные примеры, которые наоборот забирают много энергии и времени — это жалобы пациентов на недостаточно диетическое питание или на то, что их переводят из палаты в палату (а это делается только для того, чтобы освободить койку с подведенным кислородом для более тяжелых пациентов). Но врачи шутят, говорят, если у пациента появились силы на жалобы, значит, он пошел на поправку.

Добровольцы из «Ленэкспо» Волонтеры Ленэкспо

Во временном госпитале в «Ленэкспо» работает 20 волонтеров проекта #Мывместе. Это в основном люди, не имеющие никакого отношения к медицине. Среди них, к примеру, есть таксист, железнодорожник, повар-кондитер. 18-летняя Ксения Грачева вообще только что окончила школу. Девушка пришла в госпиталь из Центра городских волонтеров, с которым сотрудничает уже пять лет.

- Я училась в школе c географическом уклоном. Но собираюсь поступать в медицинский колледж. Хочу стать врачом-неврологом. А «Ленэкспо» стал таким хорошим стартом. Я долго ухаживала за собственной лежачей бабушкой, и в этом плане у меня уже есть опыт. А вот как правильно общаться, как перевести беседу в нужное русло - от темы, болезненной для человека, я за две недели научилась. Наша задача — помогать пожилым людям. Покормить, поговорить, довести до нужного кабинета, отрегулировать кровать, принести книг, газет, купить лекарства, принести расческу. Пациенты после инсульта просят им почитать. Есть нарды, шашки, шахматы, но я пока не видела, чтобы кто-то играл. Люди просят элементарного внимания, просто поговорить.

В смену, которая длится семь часов, выходит пять человек. По словам Ксении, некоторые волонтеры настолько прикипают душой к пациентам, что поддерживают с ними общение даже после выписки.

- Однажды у нас выписывалась бабушка, и тут оказалось, что нет данных ни о ее родственниках, ни о том, куда ее выписывать. Мы поехали к ней домой, выяснили, что она там не живет уже полгода. С помощью соседей нашли ее дочку. Оказалось, бабушка жила в специализированном учреждении. Ксения Грачева

Пациенты могут обратиться к волонтерам за любой помощью, а чтобы их отличали от медиков, волонтеры наклеивают на костюмы красный скотч.

Поднять, уложить, посадить...

До пандемии они искали заблудившихся людей в лесу, тушили пожары и дежурили на мероприятиях. Сегодня добровольные спасатели из отряда «Экстремум» выполняют работу санитаров в «красной зоне» Клинической больницы № 122 им. Соколова и помогают скорой помощи транспортировать пациентов с ковид.

Когда во всем мире официально была объявлена пандемия, петербургский спасотряд уже вовсю готовился к работе в новых условиях. «Наблюдая за тем, что происходит в Европе и Америке, мы понимали, что нехватка медперсонала будет остро ощущаться и в Петербурге, - говорят в спасотряде. - Поэтому мы начали покупать СИЗы, заранее тренироваться и изучать медицину катастроф. Для нас экстренная работа в стрессовых условиях привычна. Пандемия только еще больше раскрыла наши возможности». Экстремум

В «красной зоне» больницы № 122 сейчас работают санитарами восемь добровольцев. Руководитель медицинской службы спасотряда Дмитрий Голубев, в мирной жизни технический руководитель IT-проектов, живет в больнице уже четвертую неделю. Рабочая смена — сутки через сутки.

Волонтеры работают в приемном покое, помогают транспортировать (на каталках или в креслах) пациентов от скорой в смотровые, потом в кабинет КТ, а дальше в зависимости от степени тяжести заболевания, отвозят в отделения или сразу в реанимацию. Утром и вечером санитары-спасатели измеряют у пациентов сатурацию (насыщение крови кислородом). Передают данные в ОРИТ для мониторинга, чтобы врачи понимали кто «улучшается», кто «ухудшается». В реанимации перевозят и перекладывают пациентов, в том числе в прон-позицию (положение «на животе», благодаря которому больше кислорода попадает в легкие). Как уже известно, особенно тяжело коронавирус протекает у людей, страдающих сахарным диабетом и ожирением. Пациенты весом в сто и более килограммов, без сознания на ИВЛ требуют особого ухода. Медсестры просто физически не способны уложить такого больного в нужную позу. Нужна мужская сила и определенные навыки, чтобы не навредить. По словам врачей, спасатели даже модернизировали процесс: понимая, как тяжело пациентам по несколько часов лежать на животе, нарезали из поролона что-то наподобие подушек.

- Ребята пришли и мгновенно вся работа в отделении и приемном покое закрутилась как в хорошо отлаженной карусели, - рассказывают сотрудники больницы. - Среди волонтеров несколько айтишников, они принесли с собой современные рации, перенастроили всех нас на свою волну. Носят пациентов, двигают мебель, таскают мешки с мусором, в перерывах открывают свои ноутбуки, проводят совещания уже по своей основной работе. Успевают все.

По словам Дмитрия, в красной зоне они используют только полнолицевые маски, никаких полумасок и респираторов, костюмы с высокой степени защиты, в которой тело не дышит вообще.

- После смены, когда в течение шести часов безостановочно поднимаешь и переносишь тяжелых пациентов, внутри комбинезона уже хлюпает вода. В сутки отвозим на КТ где-то 60-70 человек, которым нужен постоянный контроль за их состоянием. В приемном отделении в дни максимальной нагрузки принимаем до 100 человек за смену. Но пока я не вижу, что пациентов стало меньше. Поток пневмоний — средней и тяжелой формы — даже увеличился. Поэтому не могу сказать, когда все закончится, может быть, к середине лета.

Один день «Пятого караула»

«Пятый караул» - подразделение поисково-спасательного отряда «Экстремум», которое специализируется на тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. Это единственная добровольная пожарная команда, которая вот уже восемь лет работает в составе петербургского гарнизона. Но сегодня чуть ли не половина выездов связаны с «тушением» ковида.

- Мы помогали скорой с транспортировкой в буквальном смысле слова тяжелых пациентов еще до пандемии - рассказывает Александр Мальцев, руководитель «Пятого караула». - Сейчас просто увеличился объем работы — вызовов стало раза в три больше. Может быть, это связано со сменой места нашего базирования, раньше мы работали в Невском районе, а сейчас располагаемся в центре города, на канале Грибоедова.

Спасатели на каждый вызов выезжают в СИЗах, и порой своей профессиональной экипировкой удивляют не только пациентов, но и ко всему привычных сотрудников скорой помощи.

- Мы встречаем на выездах очень разные бригады. Одни работают в респираторах, другие в противочумных костюмах. Видимо, это связано с характером выезда. Мы, в отличие от скорой, не знаем, к какому пациенту едем — с коронавирусом, инфарктом или чем-то еще. Поэтому по умолчанию считаем, что ковид сейчас везде, и экипируемся по полной программе. Экстремум

Спасатели ведут свою хронику событий, вот так, к примеру, выглядит один день дежурства «Пятого караула».

12:57 - ул. Коллонтай: «По прибытию выяснилось, что вес пострадавшего более 200 кг, 12 этаж. Из-за этого возникли некоторые трудности и транспортировка получилась долгая... В итоге переносили на тумбе на колесиках, а на выходе из лифта переложили на носилки СМП». 14:14 – Народная ул.: «По сравнению с предыдущим вызовом это была просто невесомая бабушка. Быстро транспортировали в СМП и вернулись часть». 5:35 – ул. Белинского: «Транспортировка в карету СМП происходила с 3-го этажа в сложных условиях: узкая и крутая деревянная лестница в старой двухэтажной квартире».

06:45 - ул. Моисеенко: «Больной в тяжелом состоянии. Мы транспортировали в сопровождении фельдшера, который в процессе проводил ИВЛ (искусственную вентиляцию лёгких) мешком Амбу».

- В транспортировке пациентов есть свои особенности, и вес человека здесь не единственный фактор, - рассказывает Александр Мальцев. – В зависимости от тяжести заболевания кого-то можно переносить только в лежачем состоянии, а кого-то только в полусидячем — это например, касается, пациентов с заболеваниями легких. Транспортировка очень зависит и от самого здания, если это старый дом, с узкими лестницами, с загроможденными проходами, то несем человека на руках, на лямках. На многих скорых есть специальное транспортировочное кресло, которым тоже можно воспользоваться. У нас есть свои армейские «жесткие» носилки, которые значительно удобнее «мягких».

Ирина Фигурина

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