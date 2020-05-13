Пленники «Ленэкспо». Пациенты спят в шапках и ждут, когда можно будет сделать КТ

Временный госпиталь в «Ленэкспо» превратился в ловушку для более четырехсот петербуржцев, которых, независимо от того, могут они самоизолироваться дома или нет, закрыли под охраной росгвардейцев. Муниципальный депутат Нэлли Вавилина обратилась к министру здравоохранения и губернатору Петербурга с просьбой срочно приехать в «Ленэкспо», чтобы увидеть, как страдают люди.

Условия содержания петербуржцев во временном госпитале уже проверяет городская прокуратура. Напомним, это должны быть именно условия содержания: предполагалось, что госпиталь открывается для тех, кто прошел курс лечения в стационаре, хорошо себя чувствует, но по результатам анализов от инфекции не избавился, или для тех, кто страдает легкой формой COVID-19, но не может находиться в изолированных условиях дома по разным причинам. Об этом сообщал губернатор Петербурга Александр Беглов, анонсируя создание этой «ковидной площадки», частично об этом же речь – в распоряжении комитета по здравоохранению «Об организации медицинской помощи на дому в условиях эпидемии COVID-19 в Санкт-Петербурге». Потому что лечить легкие формы COVID-19 нечем, есть только симптоматическая терапия, как для любого ОРВИ, а задача такой площадки – не допустить, чтобы человек с «легким ковидом» кого-то заразил.

Оказалось, что цели, озвученные градоначальником, создателей госпиталя мало волнуют.

«Меня привезли сюда умирать?»

Новый госпиталь был построен в «Ленэкспо» за рекордные семь дней. «Сделали быстрее, чем китайцы», - похвастался вице-губернатор Николай Линченко, когда делегация из Смольного во главе с губернатором Александром Бегловым инспектировала «объект».

Первых пациентов начали привозить в «Ленэкспо» в начале мая. И тут же в соцсетях появились тревожные сообщения очевидцев — о том, что никакого лечения нет, что, несмотря на пролеченную пневмонию и отрицательные тесты на COVID-19, людей все равно отправляют сюда «долечиваться», подвергая уже реальному риску заразиться коронавирусом, хотя они могли бы это делать в своих отдельных квартирах или изолированных комнатах. Всего за несколько дней «слава» этого места облетела Петербург, и теперь при госпитализации людей запутывают - говорят, что их повезут в Госпиталь для ветеранов войн на Васильевском острове. Формально это правда. Павильоны «Ленэкспо» стали филиалом Госпиталя для ветеранов войн, место дислокации — Васильевский остров… А по факту — большая маленькая ложь. Многие горожане, не вникая в суть, соглашаются — и только у ворот бывшего выставочного комплекса понимают, куда их на самом деле доставили.

- Меня привезли сюда по скорой 8 мая. Хотя врач скорой — молодой парень - честно предупредил меня, что везти в «Ленэкспо» он меня не хочет. Попытались найти место в другом стационаре, но ничего не вышло. И я все-таки поехал. С температурой, затрудненным дыханием и пневмонией средней тяжести. И я до сих пор задаюсь вопросом — зачем меня сюда привезли? Чтобы умереть? - спрашивает 62-летний Петр Иванович. - Я боюсь, что с таким лечением я получу инвалидность, мне запорят легкие. В первые сутки после поступления не происходило ничего — ни осмотра, ни терапии. У меня только взяли мочу и кровь. Потом мне, наконец, назначили лекарство, но только после долгих разбирательств, нашли в журнале назначений, что мне полагается принимать. Здесь вообще «теряют» пациентов — все записи в тетрадках, их долго листают, чтобы найти фамилию человека. Вчера начал задыхаться, попросил кислород, но концентратов на всех не хватает. Попросил сделать КТ — но медики говорят, что у них якобы не заключен какой-то договор на обслуживание, и они уже две недели никому не могут сделать компьютерную томографию. Рядом лежал сосед, состояние которого резко ухудшилось и его увезли в Госпиталь на Народной. Люди, которые приехали сюда не очень больными, могут уйти отсюда инвалидами. Я могу с таким же успехом лечиться дома — один в пустой квартире, пить таблетки и дышать в кислородную подушку. Зачем я здесь?

Петр Иванович только недавно вышел из онкоцентра, как говорит его сын, «отца буквально вытащили с того света», и вот новая угроза — двусторонняя вирусная пневмония. В семье заболел еще дедушка — 89-летний Иван Иванович, но скорая отвезла его не в «Ленэкспо», а в клинику Первого меда - повезло.

- Дед был без сознания, - говорят родственники. - Врачи его спасли, выходили. Теперь мы боимся, что его тоже переведут в «Ленэкспо». Ведь теперь он «легкий» больной.

Поток пациентов в эти праздничные дни был максимальным — только за трое суток поступили около 200 человек. По просьбе «Доктора Питера» Петр Иванович обошел павильон, в котором его поместили (остальная часть на почти 600 пустых коек закрыта), и посчитал примерное количество пациентов.

- Здесь все поделено на ряды — А, B, C, D. Четыре ряда. Медицинские посты раскиданы хаотично. Ряд D находится в самом конце павильона — здесь 136 мест, еще два дня назад тут было пусто, теперь заполнен почти наполовину, как и ряд C – в нем 128 мест. Ряд A – 110 мест — все койки заняты, ряд B – 120 мест - тоже полный. Итого, где-то более 400 человек. При этом, насколько я понял, врачей катастрофически не хватает. Девочки-медсестры сбиваются с ног.

«Установка - сгонять всех подряд»

«Многие пациенты, несмотря на имеющиеся у них условия для самоизоляции, пролеченную в стационаре пневмонию и не подтвержденный у них COVID-19, вопреки порядку, утвержденному Минздравом РФ, не были выписаны домой, а были переведены в «Ленэкспо», - пишет депутат Нэлли Вавилина в своем письме. - В настоящие время в «Ленэкспо» стали поступать больные с тяжелой формой COVID-19. Таким образом, в госпитале оказались пациенты с разными формами заболевания, а также люди с неподтвержденным диагнозом».

Временный госпиталь одни пациенты сравнивают с плацкартным вагоном, другие с собачьей конурой: «Персонал на все вопросы нам отвечает одно «Идите на место!», как собакам», третьи — с тонущим «Титаником»: «Нас кормят практически ресторанной едой, подушки, матрасы и постельное белье абсолютно новое, убирают помещение постоянно, но при этом мы идем ко дну».

- Моей бабушке 82 года, - рассказывает Татьяна. - В «Ленэкспо» лежит 10 дней. Перевели ее сюда из Госпиталя для ветеранов войн. - Результаты теста на коронавирус идут уже неделю, мы уверены, что их потеряли. Бабушка лежит рядом с больными людьми, те страшно кашляют. У нее никаких симптомов нет. Дают одну таблетку в день, и все.

По словам пациентов, в помещении ночью холодно, люди спят в шапках. «В госпитале не хватает средств гигиены (мыло, туалетная бумага и др.). Трубы в туалетах и душевых текут. Ночью холодно. Кровати размещены таким образом, что не соблюдается социальная дистанция. Тумбочка одна на двоих. Медицинских масок не хватает, - описывает условия содержания Нэлли Вавилина. - Кроме того, среди пациентов есть люди с ментальными нарушениями, переведенные из ПНИ, и находящиеся без должного наблюдения». О том, что в павильоне лечатся от COVID-19 пациенты психоневрологических интернатов, «Доктору Питеру» рассказал не один человек. Но комздрав по-прежнему настаивает, что людей с ментальными нарушениями в «Ленэкспо» нет.

- Обещают, что сегодня-завтра уже можно будет получить передачи от родных, - рассказывает Николай Васильевич, живущий в «Ленэкспо» уже неделю. - Администрация все эти дни согласовывает список разрешенных предметов. Не купить даже бутылки воды. Тут есть кулеры, но вода в них быстро заканчивается. К счастью, здесь можно подняться на второй этаж, где есть балкон, и подышать свежим воздухом. Внутри помещения, по моим ощущениям, температурный режим меняется — мне то жарко, то холодно.

Петербурженку Наталью Кошевую привезли в «Ленэкспо» из Покровской больницы, несмотря на три отрицательных теста на COVID-19. Поступила 6 мая. Выписали с боем 10-го.

- Пусть я остаюсь под подозрением, но мне есть, где самоизолироваться, - говорит Наталья. - А меня сюда запихнули насильно. Все смеются, не верят, как так может быть. Но я такая не одна. Лечащий врач Покровской больницы заявил, что я еду в «Ленэкспо» и пригрозил, что «если вы не поедете, то будет нести ответственность», только я не поняла, какую. Меня и трех соседок по палате посадили в автобус и привезли сюда. Лечения не было никакого. Здесь я сдала четвертый тест, но результата мне так и не сказали. Я умоляла врачей закрыть мне больничный и выписать домой на самоизоляцию. В ответ мне предложили подписать бумагу о том, что я согласна с тем, что у меня положительный анализ на коронавирус, и мой диагноз — COVID-19». И я в отчаянии подписала. Они всем дают такие соглашения.

В павильонах выставочного комплекса лежат также онкопациенты из центра в Песочном, закрытого на карантин. Как рассказали «Доктору Питеру» очевидцы, их вывозили из онкоцентра на автобусах под покровом ночи.

- В пять часов дня только пришли анализы, потом долго ждали транспорт, - рассказывает пациентка Нина Васильевна. Ей, в отличие от соседок по палате, удалось уехать домой, а не в «Ленэкспо». - Подруга-юрист дала мне четкое указание, как действовать — я сразу отказалась от госпитализации и написала заявление, что буду самоизолироваться дома. Мне пришлось прервать химиотерапию. Другие также не получают адекватного лечения. Такое ощущение, что есть установка сгонять в «Ленэкспо» всех подряд.

«Сколько у вас легких пациентов? Переводите их в «Ленэкспо!»

Администраторы стационаров говорят, что дело, видимо, действительно, в системе отчетов, в том числе для Фонда ОМС: «Главное - чтобы был красивый отчет, а какой ценой — не главное».

- Нас заставляет переводить пациентов в «Ленэкспо» комитет по здравоохранению, - прямо говорит главный врач одной из петербургских больниц, попросив не называть его имени («Иначе меня сразу уволят!»). - Звонки раздаются целый день: «Есть легкие пациенты? Выписывайте! Переводите в «Ленэкспо»! Сколько у вас легких? Скажите, сколько легких?». Я уже трубку не беру. А на меня давят, давят. И на других главврачей также давят и заставляют. И мы уже не знаем, что больным сказать, как в глаза им смотреть. Анализы все потеряны. Централизованные лаборатории по мазкам шлют результаты тестов очень долго, либо не присылают вовсе. Неизвестно, болен человек или нет, но его отправляют в «Ленэкспо». Полный бардак и цинизм.

Врач приемного покоя городской больницы, также перепрофилированной «под ковид», рассказывает «Доктору Питеру»: «У меня рука не поднимается переводить людей в «Ленэкспо». Сегодня он «легкий» пациент, а завтра «тяжелый». Да, он стоит на собственных ногах и даже не качается, а у него 80 процентов поражения легких. Болезнь развивается стремительно. Он может через пару часов умереть — и это при клинической картине легкой формы коронавируса. «Ковидную» пневмонию может показать только КТ. Вот скажите мне, есть томографы в «Ленэкспо»?».

«Компьютерная томография и кислород во временном госпитале «Ленэкспо» есть», - ответили «Доктору Питеру» на этот вопрос в комитете по здравоохранению. Правда, как говорят пациенты «Ленэкспо», кабинет КТ не работает, а вместо запланированных 30 концентратов в наличии только 2, и работают они с перебоями, так как для них нет дистиллированной воды.

Главврач госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов, в чьем подчинении находится временный госпиталь в «Ленэкспо», судя по всему, хорошо знает о «коварности заболевания»: «Мы понимаем, что состояние легкой степени легко переходит в тяжелую, - сказал он в интервью петербургскому телеканалу перед открытием павильона. - У нас все силы и средства развернутые на площадке «Ленэкспо» есть. Здесь есть кислородный концентратор, транспортные ИВЛ, автомобили для перемещения пациентов, у которых произошло ухудшение». При этом, как заявил тогда же главврач, нехватки кадров нет. Но пациенты снова опровергают его слова, говоря, что врачей катастрофически не хватает. По словам очевидцев, на более чем 400 пациентов работает всего 6 врачей и 4 медсестры. Хотя, анонсируя открытие госпиталя, пресс-служба губернатора сообщала, что в «Ленэкспо» из Госпиталя для ветеранов войн будут направлены до 100 медработников — исходя из расчета один врач на 60 коек и вдвое больше медсестер. Правда, к тому времени в госпитале на Старорусской уже вовсю бушевал коронавирус, выкашивая одного медработника за другим. Лечить людей просто стало некому.

Для справки Массовое «долечивание» пациентов с легкой формой COVID-19 диктует экономика проекта — на сегодня это уже более 600 миллионов рублей. Первую часть «Ленэкспо» оборудовали в павильоне № 7 за 416 миллионов рублей. А на днях правительство Петербурга выделило из резервного фонда еще 165 миллионов рублей на обустройство временного госпиталя в «Ленэкспо». Полторы тысячи пациентов займут три павильона. Новые пациенты займут два корпуса. Частично под коронавирус отдадут павильон № 8 и целиком — павильон № 8а. Таким образом, коечный фонд составит 1474 места.

Аппаратура и лекарства есть - «склады забиты»

Самое страшное, что повторяется старый сценарий. В конце марта в структурном подразделении Госпитале для ветеранов - Центре реабилитации на проспекте Елизарова, 32, образовался очаг инфицирования COVID-19. «Доктор Питер» писал об этой истории. Пожилых людей массово выписали из реабилитационного центра, несмотря на контакт с COVID-19, потом экстренно забирали обратно в госпиталь — уже с подтвержденным коронавирусом, но уже на Народную улицу. Пациенты, так же, как и сейчас в «Ленэкспо» лежали друг с другом — вперемешку больные со здоровыми. Медики долгое время работали без средств защиты. Все заражали друг друга.

Стационар на Народной уже переполнен. А две другие – «скомпрометированные ковидом» площадки Госпиталя ветеранов войн на Старорусской и на проспекте Елизарова закрыты на обработку и стоят пустые (!). Деньги из фонда ОМС госпиталь получает теперь за госпитализацию на другой площадке — в «Ленэкспо».

Заместитель главного врача по терапии Госпиталя для ветеранов войн Сергей Улейчик, в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 12 апреля так ответил на претензии пациентов на условия проживания: «По поводу воды. Первое — кулеры поставлены. Но выпить, конечно, можно много. Но необходимое количество мы обеспечим. Температурный режим — мы стараемся, чтобы он соответствовал всем санитарным нормам. И для этого постоянно ведутся работы. По средствам личной гигиены — кому не хватает, мы закупили и туалетную бумагу в необходимом количестве, и зубные пасты, и зубные щетки».

Сотрудники госпиталя на условиях анонимности поведали «Доктору Питеру», что аппаратура и лекарства есть, «склады забиты, но их почему-то в «Ленэкспо» не привозят».

Ирина Фигурина

© Доктор Питер