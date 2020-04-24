Госпиталю для ветеранов и 40-й больнице дали больше денег на лечение легких пациентов с COVID

C 1 мая ТФОМС Петербурга увеличивает финансирование оказания медицинской помощи пациентам с легким течением коронавирусной инфекции, которые будут лечиться в павильоне «Ленэкспо».

Как сообщал «Доктор Питер», в одном из павильонов выставочного комплекса «Ленэкспо» будет организовано размещение временного инфекционного госпиталя на 1000 коек для лечения «легких» пациентов с коронавирусной инфекцией, которые не могут соблюдать режим самоизоляции дома. Речь идет о жителях коммуналок, квартир, где помимо заболевшего, проживают пожилые и родственники с состояниями из-за которых они относятся к группам риска.

Планируется, что данную работу на территории «Ленэкспо» будут организовывать медики Госпиталя для ветеранов войн. Сегодня Комиссия по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в Петербурге увеличила ему объемы финансирования на оказание медицинской помощи на 381 млн рублей.

Запланировано и увеличение планового задания Городской больнице №40 Курортного района на 229 млн рублей для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в пансионате «Заря». В него, как известно, доставляют и пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию - их состояние не требует терапии. Но комиссия откорректировала и тарифы, связанные с их лечением.

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