Вице-губернатор Петербурга: Городские выплаты получили 8577 медиков, заразившихся коронавирусом на работе

Выплаты по 300 тысяч рублей получили 8577 медиков, заболевших COVID -19 на работе. Семьи 29 медработников, умерших из-за заражения коронавирусом, получили по миллиону рублей. Работа комиссий медучреждений по признанию своих коллег пострадавшими при оказании помощи пациентам с коронавирусом продолжается. Об этом «Доктору Питеру» рассказал вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

- Мы делаем все от нас зависящее, чтобы поддержать медицину Петербурга в это сложное время. Понимаем, врачи устали, но они продолжают честно выполнять свою работу. И мы стараемся по достоинству ее оплачивать. По Указу президента РФ № 313 от 06.05.2020 «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников», пострадавших при оказании помощи пациентам с коронавирусом, а также членам их семей, назначаются единовременные страховые выплаты из средств Петербургского ФСС - их получили уже 7 743 заболевшим и семьи 25 умерших медиков. Но еще до появления указа, напомню, 20 апреля город принял свое решение о выплатах (постановление правительства Петербурга № 221), по которому заболевшим COVID-19 на работе единовременно выплачивается 300 тысяч рублей (получили 8577 человек), миллион рублей выплачивается семьям медицинских работников, умерших из-за заражения коронавирусом на работе (получили 29 семей).

Кроме того, как рассказал Олег Эргашев, за работу с пациентами, инфицированными коронавирусом, по постановлению №415 правительства РФ от 2 апреля выплаты получили 42 190 медработников, общая сумма выплат - 3 756 100 тыс руб. По постановлению № 484 от 12 апреля произведены выплаты 24 751 человеку на общую сумму 6202796,4 тыс руб. Большинство медиков получили выплаты по двум постановлениям.

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Вице-губернатор напомнил также, что для разрешения спорных ситуаций в комитете по социальной политике Петербурга создана комиссия для обжалования отказов в предоставлении единовременных выплат медицинским работникам, заразившимся коронавирусной инфекцией в результате оказания помощи пациентам. В ее состав войдут представители комитета по социальной политике, комитета по здравоохранению, Законодательного собрания Петербурга и аппарата уполномоченного по правам человека.

Интервью с вице-губернатором Олегом Эргашевым в можно прочитать здесь.

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