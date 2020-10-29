Глава Роспотребнадзора Ленобласти: Повторные случаи заражения коронавирусом есть, и ложноположительные тесты здесь ни при чем

В Ленобласти регистрируют повторные случаи заражения коронавирусом, хоть они и единичны. Как пояснила «Доктору Питеру» глава областного Роспотребнадзора Ольга Историк, говорить о ложноположительных тестах в этом случае неуместно. По мнению главного санитарного врача региона, выявление заболевших повторно говорит о том, что переболевшие тоже должны соблюдать все необходимые меры защиты.

Сегодня многие СМИ написали о том, что главный санитарный врач Ленобласти Ольга Историк на заседании регионального правительства официально заявила о повторных случаях заражения коронавирусом. Ранее другие эксперты также говорили, что такое возможно, однако официальных подтверждений не было. Как объяснила Ольга Историк «Доктору Питеру», речь идет о единичных случаях. Их конкретное количество специалист не уточнила.

- (...) их немного, это, конечно, единичные случаи , - пояснила «Доктору Питеру» глава областного Роспотренадзора. - Люди переболели в первую волну, у них был положительный мазок, у кого-то была какая-то клиника, то есть они болели, но сейчас тоже заболевают. То есть мы говорим о том, что на сегодня, к сожалению, нет уверенности в том, что переболев один раз COVID-19, больше не заболеешь вообще или, например, в течение года. Повторное заболевание возможно. И я сказала это потому, что настороженность людей обоснованна.

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По словам главного санитарного врача, эти повторные случаи заражения коронавирусом практически невозможно списать на ошибки в тестировании или на так называемые ложноположительные тесты.

- Все, что делает наша лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии, здесь нет никаких ложноположительных (тестов). Или он положительный, или нет. (…) в нашей жизни возможно всё, но у нас на самом деле хорошие тесты. Они качественные. И такая ошибка маловероятна, - считает специалист.

Ранее РИА Новости со ссылкой на слова Ольги Историк писали, что тяжесть заболевания (COVID-19) никак не зависит от того, болел человек ранее или не болел, а также что некоторые из заболевших осенью тяжелее переносят заражение, чем когда болели весной или летом. За последние сутки в Ленобласти было зарегистрировано 138 новых случаев заражения коронавирусом, всего же с начала пандемии заболели 11 179 человек.

В середине октября стало известно, что в Нидерландах после повторного заражения коронавирусом умерла женщина - во второй раз она заболела спустя два месяца после выздоровления. У 89-летней пациентки была редкая форма лимфомы.

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