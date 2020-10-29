В Минздраве назвали правила лечения ковидных пациентов на дому

В Минздраве назвали правила лечения ковидных пациентов на дому11:32, 29.10.2020 / Верcия для печати / 1 комментарий
У пациента должна быть своя комната для изоляции от других членов семьи, он не должен проживать в коммунальной квартире, также с ним не могут жить лица старше 65 лет. Минздрав РФ опубликовал постановление, в котором названы условия лечения пациентов с коронавирусом на дому.
Министерство здравоохранения опубликовало документ, в котором прописаны условия лечения пациентов с коронавирусной инфекцией на дому. Одно из правил - все члены семьи должны быть проинформированы медработником о возможных рисках заболевания.
Пациент не может проживать в коммунальной квартире или общежитии, также с ним в одной квартире не должны находиться члены семьи старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями.
Еще одно важное условие - у заболевшего должна быть своя комната, чтобы он мог изолироваться от других членов семьи в течение всего срока лечения.
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© Доктор Питер
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Смешно, конечно. Очередной документ, который никто не будет соблюдать, потому что складывать уже некуда.