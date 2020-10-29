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В Минздраве назвали правила лечения ковидных пациентов на дому

11:32, 29.10.2020 / Верcия для печати / 1 комментарий

У пациента должна быть своя комната для изоляции от других членов семьи, он не должен проживать в коммунальной квартире, также с ним не могут жить лица старше 65 лет. Минздрав РФ опубликовал постановление, в котором названы условия лечения пациентов с коронавирусом на дому.

В Минздраве назвали правила лечения ковидных пациентов на дому
Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения опубликовало документ, в котором прописаны условия лечения пациентов с коронавирусной инфекцией на дому. Одно из правил - все члены семьи должны быть проинформированы медработником о возможных рисках заболевания.

Пациент не может проживать в коммунальной квартире или общежитии, также с ним в одной квартире не должны находиться члены семьи старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями. 

Еще одно важное условие - у заболевшего должна быть своя комната, чтобы он мог изолироваться от других членов семьи в течение всего срока лечения. 

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Ранее стало известно, что правительство выделит регионам 10 млрд рублей на борьбу с COVID-19 и более 5 млрд — на обеспечение бесплатными лекарствами россиян, болеющих дома. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

В конце октября Минздрав РФ опубликовал девятую версию временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». В обновленный список препаратов вошли 6 наименований: азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), гидроксихлорохин, фавипиравир, препараты интерферона-альфа, умифеновир, а также ремдесивир.

© Доктор Питер

Рубрики: Инфекционные болезни

1 комментарий Оставить комментарий

Смешно, конечно. Очередной документ, который никто не будет соблюдать, потому что складывать уже некуда.

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