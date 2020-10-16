100 рублей за таблетку. ФАС пообещала снижение розничной цены на лекарство от коронавируса на 50%

ФАС согласовала предельную отпускную цену на препарат для лечения COVID-19 на основе фавипиравира. Как сообщили в ведомстве, после регистрации предельной цены стоимость за упаковку фавипиравира в 50 таблеток в аптеках должна снизиться более чем на 50% и составить 5 500 рублей без учёта местных надбавок.

ФАС согласовала первым двум фармпроизводителям предельную отпускную цену на лекарственный препарат для лечения COVID-19 с международным непатентованным наименованием фавипиравир, который на этой неделе был включен в перечень ЖНВЛП. Как сообщили в ведомстве, решение о согласовании цены в размере 100 рублей за таблетку было принято всеми членами комиссии Минздрава по формированию перечней лекарственных препаратов в присутствии представителей фармпроизводителей.

«На момент рассмотрения заявок производителей на включение фавипиравира в перечень ЖНВЛП препараты с этим МНН обращались на территории Индии и Китая, в том числе оригинальный (японский) препарат «Авиган», цена на который составляет 100 рублей за таблетку. Эта цена и обсуждалась в качестве индикативной для использования в России и была поддержана всеми членами комиссии», - сказал заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Тимофей Нижегородцев.

В ФАС заверили, что после регистрации предельной отпускной цены стоимость за упаковку фавипиравира 50 таблеток в регионах составит 5 500 рублей включая НДС, но без учёта региональных надбавок — их устанавливают местные власти после согласования с ФАС. В целом снижение предельной отпускной цены на препарат составит более 50%.

«Так, если на сегодняшний день розничная цена на фавипиравир в аптеках Москвы составляет от 11 320 руб. до 16 306 рублей, то после регистрации его предельной отпускной цены, максимальная стоимость препарата в рознице в столице с учётом надбавок может составить 6 875 руб. включая НДС (упаковка 50 таблеток)», - привели пример в ФАС.

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Сейчас для амбулаторного лечения разрешено применение двух препаратов на основе фавипиравира - «Коронавир» и «Арепливир». Их стоимость в петербургских аптеках колеблется около 12 тысяч рублей за упаковку. Ранее первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана говорил, что в городе планируется повысить тариф на амбулаторное лечение пациентов с коронавирусом в 2,5 раза, чтобы включить в него терапию новыми противовирусными лекарствами на основе фавипиравира.

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