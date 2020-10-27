"Одновременно умерли 5, а не 13 человек". В Ростове прокомментировали сообщения об отключении кислорода в больнице

Врачи ковидного госпиталя в Ростове-на-Дону, где на прошлой неделе задохнулись 13 пациентов, еще до трагедии заявляли о перебоях и даже отключении кислорода. Местные власти утверждают, что проверки пока не показали нарушений. Также они заявили журналистам, что одновременно умерли не 13, а 5 пациентов.

Врачи больницы №20 в Ростовской области, где на прошлой неделе задохнулись 13 пациентов, сообщали о проблеме с подачей кислорода - подавали рапорт незадолго до трагедии. Как утверждает начальник городского управления здравоохранения Надежда Левицкая, в госпитале не было проблем с поставкой кислородных баллонов.

"Да, нам поступили данные в ходе проверки, был рапорт от реаниматологов, которые работали в отделении, о том, что были перебои и даже отключение. Но этот факт могут проверить, тем более это в красной зоне, только следственные органы, которые сейчас этим вопросом занимаются в полном объеме", - цитирует ТАСС Левицкую.

Также она заявила, что с технической стороны перебоев с подачей кислорода не было, но пока нельзя точно сказать, была ли утечка. "В то же время также от исполняющего обязанности руководителя лечебного учреждения поступила объяснительная, что все-таки перебои какие-то были", - добавила она.

Надежда Левицкая опровергла предыдущие данные о задохнувшихся пациентах. По ее словам одновременно умерли 5, а не 13 человек. Остальные смерти были в течение дня.

Главный внештатный анестезиолог-реаниматолог городского управления здравоохранения Михаил Каминский, рассказал, что комиссия провела анализ историй болезни пяти погибших пациентов, смерть которых относится к одному временному интервалу: "Ни у одного из этих пяти пациентов мы не увидели текста, что состояние больного ухудшилось, наблюдается падение кислорода в системах и так далее. У всех этих пяти пациентов состояние ухудшилось в определенное время, и были проведены реанимационные мероприятия, которые точно соответствуют существующим сегодня стандартам и клиническим рекомендациям", - сообщил анестезиолог-реаниматолог городского управления здравоохранения Михаил Каминский.

У всех умерших пациентов, по заявлению представителя горздрава, было обширное поражение легких - до 90%.

Проверку проводят следственные органы.