От коронавируса умер главврач ковидного госпиталя, в котором из-за нехватки кислорода задохнулись 13 пациентов

Главный врач ковидного госпиталя №20 в Ростовской области умер от коронавирусной инфекции - в реанимацию он попал в начале октября. Напомним, на прошлой неделе в этой больнице 13 пациентов задохнулись из-за продолжительной паузы во время снабжения медицинским кислородом.

Главный врач ковидного госпиталя №20, в котором на прошлой неделе 13 пациентов задохнулись из-за нехватки кислорода, умер от коронавирусной инфекции. У Юрия Дронова было тяжелое поражение легких.

По информации местных СМИ, в реанимации Юрий Дронов оказался в начале октября. В больнице №20 журналистам рассказали, что в последнее время главврач чувствовал себя хорошо и казалось, что он выздоравливает.

"Он уже ходил, стал обходиться минимальным потоком кислорода. Сам договорился, чтобы его перевели в областную больницу №2 на Сельмаше, что мы и сделали", — пояснили в больнице.

В областной больнице №2 подтвердили, что последние дни жизни Юрий Дронов провел в их медучреждении. Врачу было 59 лет.