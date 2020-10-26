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От коронавируса умер главврач ковидного госпиталя, в котором из-за нехватки кислорода задохнулись 13 пациентов

13:50, 26.10.2020 / Верcия для печати / 4 комментария

Главный врач ковидного госпиталя №20 в Ростовской области умер от коронавирусной инфекции - в реанимацию он попал в начале октября. Напомним, на прошлой неделе в этой больнице 13 пациентов задохнулись из-за продолжительной паузы во время снабжения медицинским кислородом.

От коронавируса умер главврач ковидного госпиталя, в котором из-за нехватки кислорода задохнулись 13 пациентов
Фото: Gb20.ru

Главный врач ковидного госпиталя №20, в котором на прошлой неделе 13 пациентов задохнулись из-за нехватки кислорода, умер от коронавирусной инфекции. У Юрия Дронова было тяжелое поражение легких.

По информации местных СМИ, в реанимации Юрий Дронов оказался в начале октября. В больнице №20 журналистам рассказали, что в последнее время главврач чувствовал себя хорошо и казалось, что он выздоравливает. 

"Он уже ходил, стал обходиться минимальным потоком кислорода. Сам договорился, чтобы его перевели в областную больницу №2 на Сельмаше, что мы и сделали", — пояснили в больнице.

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В областной больнице №2 подтвердили, что последние дни жизни Юрий Дронов провел в их медучреждении. Врачу было 59 лет. 

На прошлой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил провести проверку ковидного госпиталя в Ростове-на-Дону. В больнице умерли 13 пациентов, которым не хватило кислорода. В местной администрации информацию о погибших отрицали.

Рубрики: Инфекционные болезни

4 комментария Оставить комментарий

Карма!!!

Ответить

Почему же глав. врач не захотел продолжать лечение в родном госпитале?

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Главный врач это фактор риска, осложняющий заболевание.

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Он же был уже в реанимации, когда пациенты в его больнице погибли

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