Охрану наркотических препаратов для сельских медпунков отменили - достаточно сейфа

Правительство внесло изменения в правила хранения наркотических препаратов в сельских фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПах). Напомним, сейчас все объекты и помещения для хранения делятся на 4 категории с особыми условиями безопасности, вплоть до охраны Нацгвардией либо ведомственной охраной. Власти выделили пятую категорию и утвердили правила хранения препаратов для нее.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, в котором говорится о внесении изменений в правила хранения наркотических, психотропных веществ и прекурсоров для сельских ФАПов. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Помещения для хранения таких веществ делятся на 4 категории, к каждой из них имеются свои требования по техническому оснащению и охране. Так, в медорганизациях за помещения 3-й категории должны нести ответственность Нацгвардия или вневедомственная охрана. В сельских ФАПах нет такой возможности, поэтому власти решили выделить пятую категорию помещений - к ней отнесут помещения обособленных подразделений медицинских организаций. В них можно будет хранить наркотические и психотропные лекарственные препараты в запирающихся сейфах с высокой устойчивостью к взломам.

"Наркотические средства и психотропные вещества хранятся в запирающихся насыпных или прикрепленных к полу (стене) сейфах не ниже 3-го класса устойчивости к взлому. Сейф массой менее 1000 кг прикрепляется к полу или стене, либо встраивается в стену при помощи крепления", - сказано в документе.

Напомним, в 2015 году были внесены изменения в ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», по которым было предосталено право отпуска наркотических средств и психотропных веществ медицинскими организациями и обособленными подразделениями медицинских организаций, расположенными в сельских и удаленных населенных пунктах, где нет аптек (при наличии лицензии на указанный вид деятельности). При этом перечень указанных организаций (обособленных подразделений организаций) и перечень реализуемых наркотических и психотропных лекарственных препаратов должны устанавливаться органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

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