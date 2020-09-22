Евгений Шляхто объяснил, почему пациенты с сосудистыми болезнями остаются без бесплатных лекарств

В Петербурге выросла смертность от сердечно-сосудистых заболеваний из-за ограничения плановой и экстренной медицинской помощи, перепрофилирования больниц с сосудистыми центрами под ковид, отсутствия диспансерного наблюдения в поликлиниках. Как остановить фатальные последствия от сосудистых катастроф обсуждается на III Петербургском медицинском форуме, который начал сегодня работу в Петербурге.

Пандемия нового коронавируса поставила систему оказания помощи пациентам с болезнями системы кровообращения в трудное положение. В результате смертность от них уже в 15 раз больше, чем от COVID-19.

- Когда мы планируем мероприятия по борьбе с ковидом, надо думать, как они скажутся на пациентах с болезнями системы кровообращения. В прошлом году мы достигли серьезного снижения смертности от этих заболеваний, она продолжала снижаться и в I квартале 2020 года. Но по итогам 9 месяцев в целом ситуация изменилась — смертность выросла на 10%. И это именно эпидемия COVID-19 оказала влияние, причем не только прямое (вирус вызывает патологические изменения в сосудах и в нервной системе, что становится причиной гибели пациентов), но и опосредованное, - говорит академик Евгений Шляхто, главный кардиолог Петербурга, директор НМИЦ им. Алмазова. - Ограничение плановой медицинской помощи, перепрофилирование больниц, в которых действуют специализированные центры, нежелание самих пациентов обращаться в медицинские учреждения из опасений заразиться ковидом. И на этом фоне — ограничение доступности лекарств.

То есть уменьшилась своевременная обращаемость за помощью, например пациентов с ОКС, которым можно выполнить стентирование, а затем при регулярном приеме лекарств - в разы уменьшить риски рецидива заболевания и избежать летального исхода. Снизилось и число пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми проблемами на этапе, когда можно с помощью лекарственной терапии избежать сосудистых катастроф.

Напомним, в 2019 году стартовала Городская программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, по которой пациенты могут получить бесплатные препараты для лечения в домашних условиях. Их назначают перенесшим вмешательства (стентирование, аорто-коронарное шунтирование, операции по поводу нарушения сердечного ритма), страдающим хроническими заболеваниями после перенесенного инфаркта, инсульта.

- Лечение пациента с остро возникшей проблемой или хронической сердечно-сосудистой патологией не должно завершаться выпиской из стационара. Он должен принимать лекарства уже в домашних условиях на протяжении года. В Петербурге и в других регионах страны пациенты получают их бесплатно, чтобы они оставались и после выписки из стационара привержены лечению. Тогда и его результаты будут лучше, - поясняет Евгений Шляхто. - Мировые данные говорят о том, что организация бесплатного лекарственного обеспечения для пациентов из группы высокого риска способна снизить смертность на 60-70%. То есть мы должны работать с пациентами, у которых диагностированы нарушения ритма, острая сердечная недостаточность, тяжелая артериальная гипертензия и обеспечивать их лекарствами. Однако только 27% пациентов, которым показана лекарственная терапия вовлечены в новую систему лекарственного обеспечения. Наша задача довести эту цифру до 60-80% только тогда мы получим результат.

При этом, подчеркивает академик Шляхто, денег на обеспечение петербуржцев достаточно. Более того, обсуждалось даже расширение этой программы — включение в нее петербуржцев с высоким риском развития сердечно-сосудистых событий, то есть относящихся к группе диспансерного наблюдения III-А, чтобы обеспечивать лекарствами не только тех, кто уже перенес сосудистую катастрофу, но и тех, у кого ее еще не было, а вероятность такого события очень велика. Это даст возможность предотвратить такие серьезные заболевания, как инфаркты, инсульты, другие грозные сосудистые и сердечные проблемы.

Специалисты знают, что нужно сделать, чтобы сократить смертность от сосудистых катастроф в Петербурге: восстановить диспансерное наблюдение, а пациентов из групп диспансерного наблюдения обеспечить необходимыми лекарствами бесплатно. Кроме того, необходимо сократить, а лучше совсем избавить пациента от перерыва в приеме препаратов, неизбежного в сегодняшних условиях, когда после выписки из стационара он только через несколько дней добирается до лечащего врача в поликлинике, получает рецепт на бесплатное лекарство, а потом еще через несколько дней получает его в аптеке. Как говорит Евгений Шляхто, сейчас специалисты и организаторы здравоохранения думают, как сократить срок между выпиской пациента из стационара и получением бесплатного препарата.

© Доктор Питер