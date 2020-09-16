Глава НИИ фтизиопульмологии: Благодаря маскам в России вдвое снизилась заболеваемость туберкулезом

В этом году заболеваемость туберкулезом в России снизилась вдвое. Об этом сообщил директор петербургского НИИ фтизиопульмонологии, главный хирург Петербурга профессор Петр Яблонский. По словам специалиста, причина такого вдохновляющего результата на поверхности — это самоизоляция и масочный режим.

- Полгода самоизоляции привели к тому, что в 2 раза уменьшилась заболеваемость туберкулезом в России в этом году. Это необычный ракурс, - сказал Петр Яблонский, выступая сегодня на научном конгрессе "Рациональная фармакотерапия", организованном Ассоциацией клинических фармакологов Петербурга.

Кроме самоизоляции, по словам специалиста, причиной серьезного снижения заболеваемости стали маски, которые стали носить из-за коронавируса.

Как объяснил в разговоре с «Доктором Питером» Петр Яблонский, не исключено, что вклад в уменьшение заболеваемости могла внести и низкая обращаемость за медпомощью россиян в связи с пандемией. Однако он уверен, что в первую очередь причину стоит искать в уменьшении контактов.

- Туберкулез на 98% - легочный, передающийся аэрогенным путем (воздушно-капельным — Прим. ред.). Когда мы на самоизоляции, когда мы носим маски — а все пациенты с туберкулезом в стационарах носят маски - уменьшается контактная частота передачи (инфекции), - сказал врач.

Заболеваемость туберкулезом в России в последние годы стабильно снижается. Об этом говорят данные, приведенные главой НИИ фтизиопульмонологии на конгрессе. Так, в 2018 году на 100 тысяч населения в стране показатель составлял 44,4 (в СЗФО — 28,7), а в 2019-м уже 41,2 (в СЗФО — 25,2). Сейчас, по словам Петра Яблонского, в России показатель стал «недосягаемым» - около 23-28. Эти цифры пока оперативные, полную годовую статистику специалисты получат только осенью следующего года.

© Доктор Питер