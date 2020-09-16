«Палочка Коха у каждого третьего». Фтизиатры прогнозируют рост заболеваемости туберкулезом в России и предлагают сдать тест

Фтизиатры прогнозируют рост заболеваемости и смертности от туберкулеза уже к концу года. Хотя и сегодня каждый день в стране от этой инфекции умирает 16 человек. Чтобы вовремя провести профилактику, специалисты предлагают россиянам самим провериться на носительство микобактерии туберкулеза - она есть у каждого третьего.

По словам главного внештатного фтизиатра Минздрава Ирины Васильевой, туберкулез по сравнению с новым коронавирусом – не менее опасная инфекция.

- Если сравнить смертность от ковида и туберкулеза, то на 1 сентября в мире выявлено более 25 млн человек (зараженных коронавирусом), а умерло меньше миллиона. А от туберкулеза ежегодно умирает 1,5 млн человек, а заболевает 10 млн. Понимаете какая высокая смертность? Гораздо выше, чем от коронавируса. И это при том, что мы многое знаем о туберкулезе, - сказала специалист. – В России ежедневно фиксируют чуть больше 100 умерших от ковида. От туберкулеза умирает каждый день по 16 человек – и это в нашей стране, где мы говорим об успехах. Это очень высокие цифры.

Врачи считают, что уже к концу этого года заболеваемость и смертность от туберкулеза в стране могут вырасти. По словам Ирины Васильевой, в первой половине 2020-го число выявленных больных снизилось вдвое по сравнению с предыдущими годами. И это вряд ли связано с тем, что болеть стали меньше. Дело, скорее, в приостановке профосмотров и «недовыявленных» из-за пандемии. Кроме того, на флюорографию – основной скрининговый метод выявления туберкулеза в России – в ближайшее время захотят пойти не все, особенно среди переболевших ковидом, которые уже делали КТ-исследования легких и получили немалую дозу лучевой нагрузки.

При этом туберкулез гораздо ближе, чем многие думают. Как отметила главный фтизиатр страны, треть населения планеты инфицирована микобактерией туберкулеза, или палочкой Коха. А заболеть может любой, независимо от своего социального статуса и размера заработка. Тем, кто не хочет сейчас делать флюорографию, фтизиатры предлагают пройти альтернативную диагностику - провериться на носительство микобактерии туберкулеза с помощью иммунологического исследования. Это помогло бы выявить группу риска среди взрослых.

- Инфицированность еще не означает болезнь. Это свидетельствует о том, что встреча организма с микобактерией произошла, есть некая память, но это может вылиться в болезнь. Хорошо выявить носительство, чтобы провести профилактические мероприятия и человек не заболел. Или выявить туберкулез на ранней стадии, который тоже легче поддается лечению, - сказала Ирина Васильева.

Свое предложение фтизиатры внесли во временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению туберкулеза в период пандемии.

- Мы знаем, что многие сами идут активно и проверяют себя на антитела к коронавирусной инфекции. И даже не надо их заставлять. Очень хороший шанс заодно провериться на латентную туберкулезную инфекцию, - считает главный фтизиатр страны.

Такой метод (исследование крови на основе T-Spot ) не входит в бесплатные программы диагностики, поэтому сегодня выполнить его можно только за деньги. Стоит он недешево. В одной из городских частных лабораторий «Доктор Питер» нашел его по цене почти 6 тысяч рублей.

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Как ранее рассказывал «Доктору Питеру» заместитель главного врача районного противотуберкулезного диспансера №8 Сергей Поляков, микобактерия туберкулеза может жить в организме всю жизнь и в какой-то момент «просыпается», например, при снижении иммунитета. Инфекция может развиваться медленно и проявляться неспецифическими симптомами — небольшим кашлем или температурой, которые потом проходят. Поэтому человек может не сразу заподозрить у себя туберкулез. При этом вероятность заразиться в метро или автобусе, если рядом с тобой покашлял зараженный туберкулезом, по мнению врача, мала, несмотря на то, что в городе достаточно много болеющих.

Ранее в Минздраве называли самые неблагополучные по туберкулезу регионы России по итогам прошлого года. Это Чукотка, Республика Тыва, Кемеровская область, Приморский край и Еврейская АО. В целом по России уровень заболеваемости туберкулезом в прошлом году составил 41,2 случая на 100 тыс. населения, в Петербурге он был ниже общероссийского - 25,9.

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