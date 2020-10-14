Профсоюз - Минздраву: Стимулирующие выплаты за работу в ковиде – плата не только за труд, но и за риск

Профсоюз работников здравоохранения РФ не согласен с предложением вице-премьера Татьяны Голиковой начислять «ковидные» стимулирующие выплаты медикам за фактически отработанное время. Кроме того, они не согласны и с тем, что называться выплаты будут «социальными».

Напомним, в конце сентября на совещании президента с членами правительства Татьяна Голикова предложила продлить до конца года стимулирующие выплаты медикам за работу в ковиде, но начислять их, как предполагалось в самом начале пандемии, – за фактически отработанное время. В сообщении Профсоюза работников здравоохранения РФ, поступившем в редакцию «Доктора Питера» говорится о том, что профсоюз отрасли обратился в Минздрав с предложением об оплате дополнительной работы сверх одной ставки пропорционально отработанного времени при сохранении действующего порядка «ковидных» выплат.

В профсоюзе напомнили, что формулировка «за фактически отработанное время», содержащаяся в первой редакции постановления правительства РФ от 12 апреля 2020 года № 484 (в соответствии с ним выплачиваются стимулирующие выплаты медицинским работникам, участвующим в оказании помощи пациентам с COVID-19) уже привела к занижению размеров стимулирующих выплат в начале пандемии. Это происходило из-за многозначности трактовки этого положения, использования различных способов учета и регламентации «фактически отработанного времени» - моментов его начала, окончания, различных перерывов в работе. В итоге публично обещанные размеры выплат и фактические отличались до такой степени, что «в трудовых коллективах начались споры и конфликты с администрацией. Многочисленные жалобы и быстрый рост социальной напряженности среди медицинских работников способствовали исключению из текста постановления данной формулировки».

В профсоюзе считают, что «предложения по изменению порядка выплат стимулирующего характера, сделанные заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой, сводятся к назначению выплаты за фактически отработанное время, расчет которого будет вестись соответствующим образом руководителями медицинских организаций». То есть необъективно.

Обращаясь к Минздраву, профсоюз говорит, что выплаты стимулирующего характера не должны зависеть только от продолжительности рабочего времени (смены). «Они призваны мотивировать медработников приступать и продолжать работу с больными коронавирусной инфекцией. Это плата за риск, за непредсказуемый (опасный) для конкретного работника результат контакта с «новой», малоизученной инфекцией».

Кроме того, называть надбавку за работу в условиях ковида «социальной» некорректно, считают работники отрасли.

Если стимулирующие выплаты приравняют к социальным, значит, они не будут учитываться при расчете средней заработной платы (для оплаты отпуска, больничных, районных коэффициентов). Но между ними нельзя ставить знак равенства, потому что эта надбавка выплачивается за трудовую деятельность (в особых условиях и с дополнительной нагрузкой).

"Профсоюз призывает сохранить действующий порядок стимулирующих выплат по постановлению правительства России от 12 апреля 2020 года № 484 по одному трудовому договору раз в месяц в полном размере, а выплату надбавки за дополнительную работу сверх основного рабочего времени, производить пропорционально отработанному времени".

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