В Петербурге врачей, работающих с коронавирусными пациентами, лишили выплат за работу  в условиях эпидемии

Участковые терапевты и медсестры 18 офисов общей практики обратились в Генеральную прокуратуру с жалобой на власти Петербурга: выполняя государственное задание по оказанию первичной помощи петербуржцам, в том числе инфицированным ковидом, они уже полгода ждут обещанных правительством РФ стимулирующих выплат.

Профсоюз «Действие» объявил о всероссийской акции «Заплатите медикам за COVID!», намеченной на конец сентября. Предполагается, что это будет пикетирование с требованием обеспечить справедливую оплату за работу во время пандемии коронавируса для медицинских работников, в нем примут участие несколько российских регионов. Об этом сообщает на своих страничках в соцсетях сопредседатель профсоюза «Действие» Андрей Коновал.

В Петербурге медицинские работники, лишенные дополнительных выплат за работу в ковиде, не стали дожидаться профсоюзной акции, а рассказали о своих проблемах в видеоролике, опубликованном сегодня Mash. Это сотрудники компании «Полис». Напомним, компания пришла на помощь городским властям в 2013 году, когда в период активного заселения новых жилых массивов городу катастрофически не хватало возможностей для организации новоселам медицинской помощи. Тогда в рамках государственного частного партнерства компания «Евромед» и администрация города пришли к соглашению — компания открывает офисы общей врачебной практики и берет на себя оказание первичной медицинской помощи жителям микрорайона. В полисе ОМС к офису прикрепляются по заявлению проживающие в непосредственной близости к нему. В среднем, один офис обслуживает число петербуржцев, равное 3-4 участкам поликлиники.

То есть врачи "Полис" выполняют задачи участковых терапевтов, их работа оплачивается Территориальным фондом ОМС, а пациенты, как и в поликлинике, получают необходимую медицинскую помощь бесплатно.

18 центров «Полис» лечат в общей сложности 176,5 человек (прикрепленное население) - 17 061 ребенка и 159 425 взрослых. В разных районах города они работают с 2013 года в системе ОМС на тех же правах и условиях финансирования, что и государственные учреждения здравоохранения. Как и все, в ковиде начали работать в начале апреля. Как и все, продолжают выявлять инфицированных, наблюдать за контактными. Как и все, заражаются. Всего с апреля под их наблюдением было 4 тысячи человек, у 1200 был лабораторно подтвержден коронавирус. Во время работы с ними заболел 31 человек: 26 — врачи, 5 — медсестры. Но ни они, ни другие, ежедневно рискующие заразиться коронавирусом на рабочем месте, не получают дополнительных выплат, которые начисляются сотрудникам государственных клиник. Потому что до сих пор в Петербурге не принято давно подготовленное постановление правительства «Об утверждении порядка предоставления субсидии частным медицинским организациям в целях обеспечения выплат в апреле - июне 2020 года работникам, непосредственно работающим с гражданами, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19». Этот документ должен был регламентировать правила выплаты субсидий частным клиникам.

Напомним, в Петербурге сложилась система дополнительных выплат, при которой федеральные клиники получают «стимулирующие» в условиях эпидемии только из федерального бюджета (постановления правительства РФ №№ 484 и 415), город выплачивает им только 300-тысячные и миллионные компенсации, если они заразились ковидом на работе или умерли, соответственно. А сотрудники клиник городского подчинения получают и федеральные, и городские выплаты.

Частные клиники никаких выплат вообще не получают, только за заболевание - из Фонда социального страхования. В других регионах медики частных клиник получают заработанные в ковиде деньги в полном объеме.

«Прошло уже 6 месяцев с начала нашей борьбы за стимулирующие выплаты», - говорят сотрудники офиса в Ториках. На бесконечные запросы в комитет по здравоохранению, в администрацию Петербурга они получают отказы со ссылкой на то, что решение о назначении и выплатах сотрудникам частных медицинских организаций «принимает высший государственный исполнительный орган власти субъекта РФ. (…) До настоящего времени решение высшим государственным исполнительным органом власти Петербурга по частным медицинским организациям не принято, в связи с чем не утвержден и порядок предоставления субсидии».

Постановление правительство РФ отдало на откуп региональным властям решение — предоставлять выплаты частным клиникам за работу в особо опасных условиях эпидемии или не предоставлять. Но если обычная частная клиника не получает этих выплат за риск для своих сотрудников, она может просто приостановить работу на период эпидемии, то «Полис» сделать этого не может — выполняет государственное задание. Но городская система здравоохранения о них совсем забыла. В ответе на очередной запрос медиков, заместитель председателя комитета по здравоохранению Мария Виталюева ответила: «Указанная в вашем обращении медицинская организация является негосударственной медицинской организацией и не является учреждением, подведомственным комитету по здравоохранению».

Врачи и медсёстры компании «Полис» обратились в Генеральную прокуратуру.

Ирина Багликова