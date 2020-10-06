Впервые в истории России. Минздрав начинает рекламировать донорство органов

Минздрав России планирует этой осенью разместить в самых популярных социальных сетях рекламу о донорстве органов человека для трансплантации. Ведомство объявило конкурс на создание удачных рекламных роликов.

Минздрав России объявил конкурс на размещение в соцсетях двух видеороликов, которые будут рекламировать донорство органов. Информация об этом появилась на официальном сайте госзакупок 30 сентября.

Согласно документам, ролики должны появиться в соцсетях уже в середине октября. Для рекламы выбраны «ВКонтакте», «Мой Мир», «Одноклассники», а также видеохолдинг YouTube. Победителю конкурса предстоит в течении двух дней со дня заключения контракта залить и адаптировать ролики в соцсетях. Целевая аудитория – мужчины и женщины от 18 лет. Окончание подачи заявок на участие в конкурсе запланировано на 8 октября 2020 года.

Начальная цена контракта составляет 2 млн руб. За эту сумму исполнитель должен обеспечить не менее 3,5 млн показов на разных площадках.

С 1 июня 2021 года в России может вступить в силу федеральный закон «О донорстве органов человека и их трансплантации». В нем вводятся понятия «донорство», «донорский орган», «посмертное донорство» и «прижизненное донорство»... Его принятие растянулось на 7 лет. Законопроект, заменяющий действующий закон от 1992 года «О трансплантации органов и тканей» был предложен еще в 2013 году, но его принятие постоянно откладывалось. В первую очередь из-за того, что так и не был создан регистр отказов от посмертного донорства, чтобы в соответствии с законом могла работать презумпция согласия, если умерший или его родственники не заявили об отказе в донорстве.

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