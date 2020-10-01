Клиника «обиделась» на пациента и потребовала вернуть установленные зубные имплантаты и протезы

В Петербурге клиника «Вашъ дантистъ», с которой был взыскан почти миллион рублей за некачественные услуги, «обиделась» на пациента и потребовала вернуть установленные ему ранее имплантаты и протезы, а также взысканные по суду деньги — их посчитали "неосновательным обогащением". Суд не согласился с доводами стоматологов.

Выборгский районный суд отказал клинике «Вашъ дантистъ» в удовлетворении иска к пациенту, который ранее взыскал с нее более 920 тысяч рублей за некачественные стоматологические услуги. Клиника решила ответить и, в свою очередь, потребовала от пациента вернуть установленные ему зубные имплантаты и протезы, а также обратилась в суд с иском о взыскании обратно выплаченных ему денег. В клинике посчитали, что это было "неосновательным обогащением". Но суд с этим не согласился, пишет на своей странице в Facebook адвокатское бюро ONEGINgroup.

«Сегодня, 1 октября, отказывая клинике ВашЪ ДантистЪ в удовлетворении иска, Выборгский суд Санкт-Петербурга учёл, что имплантаты и ортопедические конструкции сами по себе отдельной товарной ценности для пациента не представляют, а являются расходными материалами для оказания клиникой медицинских услуг, поэтому притязания клиники основаны на неправильном понимании ею юридических категорий "товар", "работа" и "услуга". В связи с оказанием клиникой некачественных стоматологических услуг расходы клиники на их оказание правового значения не имеют и встречной обязанности пациента по возврату расходных материалов не образуют», - написали адвокаты со ссылкой на судебное решение.

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Суд также не посчитал взысканные в пользу пациента 920 тысяч неосновательным обогащением. По словам адвокатов, это законный способ возмещения имущественного вреда, компенсации морального вреда, причинённых нарушением прав потребителя.

© Доктор Питер