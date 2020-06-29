По делу о гибели педиатра после пластической операции арестован анестезиолог Городской больницы №40 

Василеостровский суд отправил под домашний арест анестезиолога Сергея Копцова, его обвиняют в гибели педиатра «Немецкой клиники» Софьи Снигиревой. Как сообщал «Доктор Питер», оперировавший ее хирург и учредитель клиники «Анна» Гурам Папиашвили тоже находится под домашним арестом.

Напомним, главный педиатр «Немецкой клиники» Софья Снигирева обратилась в частную клинику «Анна» 29 мая, ей сделали операцию - нижнюю блефаропластику и круговую подтяжку лица. Через два дня, 31 мая, ей стало хуже, пациентку госпитализировали в НМИЦ им. Алмазова. Она умерла от септического шока с присоединением ДВС-синдрома на фоне кровопотери.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ «выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека». 5 июня стало известно о том, что Гурам Папиашвили, учредитель и хирург клиники «Анна» арестован и направлен судом под домашний арест.

Как рассказала адвокат ONEGINgroup Ольга Зиновьева, клиника эстетической медицины «Анна», расположенная по адресу: улица Беринга, 27, на самом деле зарегистрирована как ООО «Уни Дент Приморская», оказывающее стоматологические услуги. Пластической хирургией она занималась без лицензии, необходимых условий для выполнения хирургических вмешательств в клинике нет.

Кроме того, выполняя пластическую операцию 29 мая 2020 года, все ее участники понимали, что не соблюдают требование Роспотребнадзора о запрете на оказание плановой медицинской помощи в Петербурге в связи с эпидемией нового коронавируса.

Как стало известно «Доктору Питеру», в пятницу, 26 июня был арестован и анестезиолог, к.м.н. Сергей Копцов, работающий в клинике «Анна» вместе с Гурамом Папиашвили на условиях совместителя, его основное место работы – Городская больница №40. Она ходатайствовала о назначении меры пресечения, не связанной с ограничением свободы своего сотрудника, поскольку он «принимает активное участие в лечении граждан, у которых выявлена коронавирусная инфекция».

Суд все же принял вчера, 28 июня решение о домашнем аресте. Как сказано в его постановлении, Сергей Копцов знает тех, кто, возможно, причастен к совершению преступления, «предпринял попытки к сокрытию медицинской карты погибшей Снигиревой С. Я., а также удалил из памяти своего телефона переписку с Папишвили Г.А. по вопросу оказания медицинской помощи Снигиревой С. Я. (…), и может воспрепятствовать производству по уголовному делу».

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