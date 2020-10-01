Мариинская больница осталась без главного врача

У главного врача Мариинской больницы в пятницу, 2 октября, последний рабочий день. Олег Емельянов написал заявление на увольнение, несмотря на то, что с ним был перезаключен контракт еще на год.

Как стало известно «Доктору Питеру», с должности главного врача Мариинской больницы уходит Олег Емельянов, руководивший ею в течение 22 лет. Он возглавил один из самых сложных стационаров города в самый сложный для страны год, когда в стране был объявлен дефолт. Сегодня он говорит:

- Ухожу со спокойной душой. Я сделал то, что запланировал: старейшая больница стала одним самых современных стационаров. Она оснащена лучше всех городских клиник, в ней работают высокопрофессиональные врачи. Завтра буду прощаться с коллективом. Если, честно, возраст у меня такой, что уже устал, это тяжелый труд. Продолжу преподавать в ПСПбГМУ им. Павлова, буду общаться со студентами — я профессор на кафедре общественного здоровья.

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По данным «Доктора Питера» кандидатуру на вакантную теперь должность главного врача Мариинской больницы пока не выбрали, скорее всего, заместитель Олега Емельянова будет пока исполнять его обязанности.

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