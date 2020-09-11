Петербуржцев поражают риновирусы. Грипп до города еще не добрался

В Петербурге заболеваемость ОРВИ не достигла эпидемического уровня. По словам эпидемиологов, грипп не дошел до города — до сих пор ни одного случая заболевания не зарегистрировано. Между тем, прививки от него получил уже почти каждый пятый петербуржец.

Как сообщили в петербургском Роспотребнадзоре, заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями сейчас находится на неэпидемическом уровне. Групповых заболеваний ОРВИ эпидемиологи не зафиксировали.

«По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов за прошедшую неделю в структуре положительных находок преобладают риновирусы», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

По информации «Доктора Питера», в Петербурге пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом. В городе продолжается прививочная кампания. К 28 сентября от гриппа уже привились 18,1% населения — это более 978,8 тысяч человек. Напомним, в этом сезоне планируют вакцинировать не менее 60% горожан.

Как писала «Фонтанка» со ссылкой на комитет по образованию, на 25 сентября на карантин по ОРВИ в городе полностью закрыт один детский сад, а 26 классов в 10 школах переведены на дистанционное обучение.

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