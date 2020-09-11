18+ / fontanka.ru

Петербуржцев поражают риновирусы. Грипп до города еще не добрался

11:54, 28.09.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

В Петербурге заболеваемость ОРВИ не достигла эпидемического уровня. По словам эпидемиологов, грипп не дошел до города — до сих пор ни одного случая заболевания не зарегистрировано. Между тем, прививки от него получил уже почти каждый пятый петербуржец.

Петербуржцев поражают риновирусы. Грипп до города еще не добрался

Как сообщили в петербургском Роспотребнадзоре, заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями сейчас находится на неэпидемическом уровне. Групповых заболеваний ОРВИ эпидемиологи не зафиксировали.

«По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов за прошедшую неделю в структуре положительных находок преобладают риновирусы», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

По информации «Доктора Питера», в Петербурге пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом. В городе продолжается прививочная кампания. К 28 сентября от гриппа уже привились 18,1% населения — это более 978,8 тысяч человек. Напомним, в этом сезоне планируют вакцинировать не менее 60% горожан.

Читайте также: Если можешь, выбирай. Какими вакцинами от гриппа будут прививать петербуржцев

Как писала «Фонтанка» со ссылкой на комитет по образованию, на 25 сентября на карантин по ОРВИ в городе полностью закрыт один детский сад, а 26 классов в 10 школах переведены на дистанционное обучение.

Читайте также: «Спросите пульмонолога»: В феврале - потеря обоняния, в мае - пневмония. Неужели этой «дрянью» можно болеть многократно?

© Доктор Питер

Рубрики: Инфекционные болезни

Ещё нет комментариев

Написать комментарий:

Вы также можете оставить комментарий, авторизировавшись.

Темы недели

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Отзывы о клиниках

  • Лахта Клиника на Ковенском
    Современная клиника в центре города. Настоящий островок грамотной актуальной медицины. Просто даже если посмотреть список врачей, которые там...
    5.0 Отзыв от 27 августа 2020 г. 09:21
    Читать дальше
  • Академия красоты Ирины Хрусталевой
    Спустя почти полгода после операции наконец-то дошли руки написать отзыв. Я делала эндоскопический лифтинг 2/3 и блефаропластику. К операции...
    5.0 Отзыв от 24 августа 2020 г. 17:15
    Читать дальше
  • Городская больница №33
    В больнице есть коронивирус моя бабушка там заразилась ее раньше времени выпи сали. В итоге заболела короной.Теперь болеет мама заразившись от...
    3.2 Отзыв от 19 августа 2020 г. 21:52
    Читать дальше
Читать все отзывы

Нашли ошибку?

captcha Обновить картинку
×