Кардиологи: Только у 5% россиян возраст сердца совпадает с паспортным

У 5% россиян реальный возраст сердца совпадает с паспортным, а у 70% он как минимум больше на 3 года. Такие результаты показал Всероссийский онлайн-тест «Измерь возраст своего сердца!», в котором приняли участие более 100 тысяч человек.

Кардиологи озвучили промежуточные результаты онлайн-тест «Измерь возраст своего сердца!», который стартовал 4 месяца назад. Промежуточные, потому что пройти тест можно до сих пор. С середины мая в нем поучаствовали около 110 тысяч человек из разных регионов страны, в том числе более 12,6 тысяч петербуржцев и жителей Ленобласти. По словам кардиологов, традиционно женщины участвовали в опросе чаще мужчин, а половина участников была в возрасте 30-50 лет.

- Средний паспортный возраст (участников) был 42 года. При этом средний расчетный возраст сердца 46 лет – 4 года разницы. Это значит, что в среднем у участников было 4 фактора риска, которые мешали сделать возраст их сердца идеальным, - сказала Оксана Ротарь, заведующая научно-исследовательской лабораторией эпидемиологии неинфекционных заболеваний НМИЦ им. Алмазова.

Паспортный и расчетный возраст сердца совпали только у 5% участников, а у 10% - счастливчиков - сердце оказалось даже моложе паспортных данных.

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Напомним, участникам теста предлагается ответить на 14 вопросов, которые позволяют выявить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и получить персональные рекомендации, как омолодить свое сердце. Вопросы достаточно простые. К примеру, назвать свое артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина. По словам Оксаны Ротарь, опрос показал, что россияне мало знают о показателях своего здоровья и в принципе о факторах риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Все три показателя смогли назвать только 5,4%. При этом в норме чаще всего бывало артериальное давление, реже – холестерин (почти у каждого второго он был повышен).

Врачи отмечают, что у мужчин «картина» выглядит хуже, чем у женщин. И это связано не только с тем, что мужской пол в принципе считается дополнительным фактором риска ССЗ и это учитывается в опросе. У мужчин, по результатам теста, также чаще женщин было повышенное артериальное давление, выше нормы уровень глюкозы и ожирение, к тому же среди них было больше курящих.

Специалисты признают, что не могут проверить предоставленные в опросе данные. Некоторые из них не совпадают с результатами эпидемиологических исследований, проведенных в России. Например, в тесте повышенное давление было примерно у 11% респондентов, а согласно исследованиям, повышенное АД есть у 44% россиян. Но в целом большое число участников теста экспертов порадовало – значит, они смогут узнать свои факторы риска и получить рекомендации.

Пройти тест можно здесь.

© Доктор Питер