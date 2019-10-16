Врач Центра Алмазова назвала неочевидные причины старения сердца и сосудов

Кроме известных многим факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, на возраст сердца и сосудов влияют менее очевидные причины. Среди таких причин врач НМИЦ им. Алмазова Оксана Ротарь назвала течение беременности и грязный воздух.

Об очевидных причинах старения сердца и сосудов говорят давно – это повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина и сахара в крови, неправильное питание, ожирение, вредные привычки – курение и злоупотребление алкоголем, а также низкая физическая активность. Однако есть и неочевидные факторы, влияющие на возраст сердца и сосудов. Так, к примеру, по словам Оксаны Ротарь, заведующей научно-исследовательской лабораторией эпидемиологии неинфекционных заболеваний НМИЦ им. Алмазова, скорость старения сердца и сосудов зависит от течения беременности у мамы и развития ребенка сразу после рождения.

- Один из обсуждаемых сегодня факторов риска - преждевременное старение сосудов или так называемый EVA-синдром (Earli Vascular Aging). Это то, как протекала беременность вашей мамы и ваш ранний постнатальный период, - рассказала специалист на онлайн-конференции, посвященной запуску проекта «Измерь возраст своего сердца!». - Если мама избыточно питалась, или, наоборот, недостаточно, у нее была недостаточная физическая нагрузка, ожирение или после рождения у вас было неправильное питание – вас слишком много кормили или вы не получали достаточно питательных веществ. Такие неочевидные во взрослом возрасте факторы вашего внутриутробного и раннего развития могут давать отсроченный результат и влиять на состояние сердца и сосудов.

Среди неочевидных причин старения сердца врач Центра Алмазова назвала также шум, стресс и загрязненность воздуха.

- В Лондоне сравнили людей, которые утром идут на работу по Оксфорд-стрит или через Гайд-парк. Оказалось, что у тех, кто ходит по улице, эластичность сосудов была намного хуже – то есть состояние сосудов ухудшается именно потому, что они утром идут по загрязненной зоне, - привела пример Оксана Ротарь.

Также одним из важных факторов, влияющих на возраст сердца, называют пол человека. По словам врача, у мужчин так называемый расчетный возраст сердца выше, чем у женщин. Однако в постклимактерическом возрасте «сердечные» риски женщин возрастают и они практически догоняют мужчин.

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