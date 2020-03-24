18+ / fontanka.ru

Роспотребнадзор не нашел коронавирус во фруктах и овощах

11:06, 18.09.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Специалисты Роспотребнадзора провели исследование на наличие РНК коронавируса в образцах продуктов. Всего они изучили более 1,5 тысяч образцов, но ни в одном не обнаружили коронавирус.

Эпидемиологи Роспотребнадзора проверили 1 677 продуктов питания на наличие РНК коронавируса. Ни в одном из них вирус не выявлен, говорится на сайте ведомства.

Специалисты проверяли замороженные овощи и фрукты, а также мясо и содержащие его продукты. Особое внимание они уделяли исследованию продуктам, собранным вручную, поскольку в этом случае может быть прямой контакт с патогеном.

В Роскачестве рассказали, как защититься от коронавируса в магазине или при заказе еды на дом

«В период с 5 августа по 10 сентября было проведено исследование 1677 образцов пищевой продукции. Основную массу составляла овощная продукция (40%), мясо и мясосодержащая продукция (26%) и фрукты (22%). Все образцы продукции дали отрицательные результаты тестирования на наличие РНК SARS CoV2», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Рубрики: Инфекционные болезни

Ещё нет комментариев

Написать комментарий:

Вы также можете оставить комментарий, авторизировавшись.

Темы недели

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Отзывы о клиниках

  • Лахта Клиника на Ковенском
    Современная клиника в центре города. Настоящий островок грамотной актуальной медицины. Просто даже если посмотреть список врачей, которые там...
    5.0 Отзыв от 27 августа 2020 г. 09:21
    Читать дальше
  • Академия красоты Ирины Хрусталевой
    Спустя почти полгода после операции наконец-то дошли руки написать отзыв. Я делала эндоскопический лифтинг 2/3 и блефаропластику. К операции...
    5.0 Отзыв от 24 августа 2020 г. 17:15
    Читать дальше
  • Городская больница №33
    В больнице есть коронивирус моя бабушка там заразилась ее раньше времени выпи сали. В итоге заболела короной.Теперь болеет мама заразившись от...
    3.2 Отзыв от 19 августа 2020 г. 21:52
    Читать дальше
Читать все отзывы

Нашли ошибку?

captcha Обновить картинку
×