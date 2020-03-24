Роспотребнадзор не нашел коронавирус во фруктах и овощах

Специалисты Роспотребнадзора провели исследование на наличие РНК коронавируса в образцах продуктов. Всего они изучили более 1,5 тысяч образцов, но ни в одном не обнаружили коронавирус.

Эпидемиологи Роспотребнадзора проверили 1 677 продуктов питания на наличие РНК коронавируса. Ни в одном из них вирус не выявлен, говорится на сайте ведомства.

Специалисты проверяли замороженные овощи и фрукты, а также мясо и содержащие его продукты. Особое внимание они уделяли исследованию продуктам, собранным вручную, поскольку в этом случае может быть прямой контакт с патогеном.

«В период с 5 августа по 10 сентября было проведено исследование 1677 образцов пищевой продукции. Основную массу составляла овощная продукция (40%), мясо и мясосодержащая продукция (26%) и фрукты (22%). Все образцы продукции дали отрицательные результаты тестирования на наличие РНК SARS CoV2», — сообщили в Роспотребнадзоре.