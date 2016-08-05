Не менее опасны, чем весной. Ученый предупредила о второй волне активности клещей

Осенью любителям загородных прогулок стоит оставаться начеку и не забывать о защите от клещей. В это время года они не менее опасны, чем весной. Как рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории биологии арбовирусов Центра им. Чумакова РАН Оксана Белова, второй пик активности клещей будет на всей европейской части России.

«Если мы говорим о Сибири и о Дальнем Востоке, то таежный клещ осенью не выходит. Но помимо лесных клещей, есть еще луговые и степные клещи, они немного другие. У них тоже два пика активности, и с ними осенью можно встретиться на всей территории России. Лучше осенью не расслабляться и быть начеку, поскольку неизвестно, какой вид клеща на вас может наползти», – рассказала в интервью радио Sputnik кандидат биологических наук Оксана Белова.

По словам специалиста, клещи осенью также опасны, как и весной - нет никакого сезонного деления по заболеваниям, которые они переносят. Самой эффективной мерой защиты от наиболее опасного заболевания – клещевого вирусного энцефалита, остается прививка. Также в лесу важна правильная одежда. По словам Оксаны Беловой, чтобы клещ не смог забраться под одежду, лучше всего брюки заправлять в носки, а футболку – в брюки. На голову надо надевать бандану или кепку.

Как писал Доктор Питер, с 31 августа по 6 сентября на укусы клещей пожаловались более полтысячи петербуржцев. Из них 63 человека встретились с клещом на территории города. Больше всего за неделю пострадавших было в Курортном (19), Приморском (8), Выборгском (7) и Красносельском (6) районах.