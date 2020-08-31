Где и как в 2020 году петербуржцы смогут привиться от гриппа у метро и торговых центров

В преддверии сезона гриппа и ОРВИ, в котором специалисты прогнозируют приход в Россию трех новых штаммов вируса гриппа, во многих районах Петербурга уже заработали мобильные прививочные пункты. Где пока нет - выйдут в ближайшие дни. «Доктор Питер» узнал, где и когда в этом году можно сделать прививку от гриппа по дороге на работу или домой.

Напомним, для вакцинации взрослых от гриппа по федеральным поставкам в Петербург пришла первая партия вакцин «Совигрипп» и «Флю-М» - всего 594 тысячи доз. Дополнительно за средства районов закуплены взрослые вакцины «Гриппол плюс». Сделать бесплатно прививку в мобильном пункте может любой желающий, независимо от района проживания — врачи просят только принести с собой паспорт. «Доктор Питер» будет регулярно обновлять график их работы.

Кроме мобильных пунктов, противогриппозную прнвивку можно сделать также в своей районной поликлинике. Для иммунизации беременных и детей на сегодня поставлены 199 тысяч доз вакцины «Совигрипп».

ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РАЙОН

3 сентября - с 15.00 до 19.00 «Василеостровская»

9 сентября - - с 15.00 до 19.00 «Приморская»

10 сентября - с 15.00 до 19.00 «Василеостровская»

16 сентября - с 15.00 до 19.00 «Приморская»

17 сентября - с 15.00 до 19.00 «Василеостровская»

23 сентября - с 15.00 до 19.00 «Приморская»

24 сентября - с 15.00 до 19.00 «Василеостровская»

30 сентября - с 15.00 до 19.00 «Приморская»

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН

С 1 по 5 сентября с 8.00 до 20.00 у станций метро «Парнас», «Проспект Просвещения» и «Озерки».

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

«Гражданский проспект» — с 1 сентября по 13 ноября (кроме воскресенья) по четным дням с 15-30 до 19-30, по нечетным - с 14-00 до 20-00, в субботу с 11-00 до 14-30.

«Площадь Ленина» - по будням с 11 сентября до 26 октября с 14-00 до 20-00 .

«Академическая» - с 8 сентября до 12 ноября (кроме воскресенья) по четным дням с 14-00 до 20-00, по нечетным - с 15-30 до 19-30, в субботу с 11-00 до 14-30.

«Политехническая» - по будням с 14 сентября до 11 ноября с 15-00 до 19-30.

«Площадь мужества» - по будням с 14 сентября до 16 октября с 16-00 до 19-30.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

«Нарвская» - 9 сентября, 16 сентября, 23 и 30 сентября с 17-00 до 19-30.

«Ленинский проспект» - по будням с 7 по 30 сентября с 8-30 до 19-30.

«Автово» - 8 сентября, 15 сентября, 22 сентября и 29 сентября с 17-00 до 19-30.

КОЛПИНСКИЙ РАЙОН

ж/д станция Колпино - с 8 сентября по вторникам, средам и четвергам с 17-00 до 19-00.

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН

«Новочеркасская» — с 7 сентября по будням с 16-00 до 19-00.

«Ладожская» - с 7 сентября по будням с 16-00 до 19-00.

«Ладожская» пешеходная зона — с 5 сентября по будням с 14-00 до 20-00, в субботу с 10-30 до 18-00.

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН

Супермаркет «Идея» (ул. Маршала Захарова, 21) – с 8 сентября по понедельникам и средам с 14-00 до 17-00, по пятницам с 13-00 до 16-00.

ТК «ОКЕЙ» (ул. Партизана Германа, 2) – 9 сентября, 16 сентября, 19 сентября, 23 сентября и 30 сентября с 14-00 до 19-00.

пос. Можайск (ул. Советская, д. 5) – 2 и 18 сентября с 9-00 до 11-00.

пос. Горелово (Красносельское шоссе, д. 46/2) – 7 сентября, 21 сентября и 30 сентября с 9-00 до 11-00.

пос. Горелово (ул. Коммунаров, д. 190) — 3 сентября с 17-00 до 19-00, 9 сентября с 17-00 до 19-00, 11 сентября с 9-00 до 11.00, 17 сентября с 17-00 до 19-00, 25 сентября с 9-00 до 11.00 .

пос. Хвойный, д. 33 – 10 и 24 сентября с 9-00 до 11-00.

Красное Село (ул. Свободы, д. 85) — 1 сентября и 16 сентября с 17-00 до 19-00, 23 сентября с 09-00 до 11-00.

Красное Село (ул. Освобождения, д. 31, многофункциональный центр) – 8 сентября с 17-00 до 19-00, 28 сентября с 9-00 до 11-00.

Красное Село (ул. Красногородская, д. 7, кор. 2, офис ВОП) – 4 сентября с 09-00 до 11.00, 9 сентября с 17-00 до 19.00, 14 сентября с 9-00 до 11.00, 29 сентября с 17-00 до 19.00.

Красное Село (ул. Лермонтовад, д. 11, к. 2) — 15 сентября с 9-00 до 11-00, 22 сентября с 17.00 до 19-00.

пр. Ветеранов, д.166 – 8 сентября с 14-00 до 19-00, 12 сентября с 10-00 до 14-00, 22 сентября и 25 сентября с 14-00 до 19-00.

пос. Ленино – 11 сентября, 15 сентября и 24 сентября с 14-00 до 19-00, 26 сентября - с 10-00 до 14-00

КРОНШТАДТСКИЙ РАЙОН

Проспект Ленина, д. 13 — со 2 сентября по понедельникам, средам и пятницам с 18-00 до 20-00.

МОСКОВСКИЙ РАЙОН

«Электросила» — с 3 сентября по будням с 17-00 до 20-00.

«Московская» (рядом с Макдональдс) - с 3 сентября по вторникам, средам и четвергам с 18-00 до 20-00.

«Звездная» — с 3 сентября по будням с 17-00 до 21-00.

Магазин «О Кей» на проспекте Космонавтов, 45 — с 3 сентября по будням с 17-00 до 21-00

НЕВСКИЙ РАЙОН

«Улица Дыбенко» — с 7 по 11 сентября, затем с 21 по 25 сентября, с 5 по 9 октября и с 19 по 23 октября по будням с 10-00 до 13-00, а также с 16-00 до 20-00.

«Проспект Большевиков» — по будням с 14 по 18 сентября, с 28 сентября по 2 октября, с 12 по 16 октября, с 26 по 30 октября с 10-00 до 13-00, а также 16-00 до 20-00.

«Ломоносовская» — по будням с 7 сентября по 30 октября с 9-30 до 14-00 и с 15-30 до 19-30.

ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН

«Чкаловская» — с 3 сентября по 23 октября по будням с 10-00 до 14-00.

«Горьковская» — с 3 сентября по 23 октября по будням с 15-00 до 19-00.

ПРИМОРСКИЙ РАЙОН

«Старая Деревня» — 9, 16, 17, 23, 24 и 30 сентября, 7, 21 и 28 октября с 14-00 до 19-00;

10 сентября с 14-00 до 20-00;

18 и 25 сентября - с 14-30 до 19-00.

«Комендантский проспект» — 7, 8, 9, 15, 16, 19, 22, 23, 26, 29 и 30 сентября, 2, 12, 16 и 26 октября с 14-30 до 19-00.

«Черная речка» — 3, 20, 28 и 30 сентября, 5, 9 и 19 октября с 14-00 до 18-00;

8, 10, 11, 15, 17, 22, 24 и 29 сентября с 15-00 до 19-00.

«Беговая» — 8, 10, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 29 сентября, а также 14, 23 и 30 октября с 15-30 до 19-30.

«Пионерская» — 2, 9, 16, 23 и 30 сентября с 12-30 до 20-00;

4, 8, 10, 14, 15, 17, 20, 22 и 24 сентября, а также 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 и 29 октября с 14-00 до 19-00;

5, 12, 19, 21 и 26 сентября с 11-00 до 16.00;

18 сентября с 15-00 до 18-00;

7, 21 и 28 октября с 12-30 до 18-30.

ПУШКИНСКИЙ РАЙОН

ж/д станция Царское село — по будням с 10 по 30 сентября, с 12 по 16 октября, с 26 по 30 октября с 08-00 до 11-00 и с 16-00 до 19-30.

«Славянка» (ул. Галицкая, д. 2) — по будням с 10 по 25 сентября с 08-00 до 11-00 и с 16-00 до 19-30.

Поселок Шушары (Первомайская, д. 20) — с 5 по 9 октября с 08-00 до 11-00 и с 16-00 до 19-30.

Поселок Ленсоветовский (Московское шоссе, д. 246) — с 28 сентября по 2 октября с 08-00 до 11-00 и с 16-00 до 19-30.

ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН

«Купчино» — с 4 сентября по понедельникам, средам и пятницам с 09-00 до 20-00, по вторникам и четвергам - с 09-00 до 14-00 и с 15-00 до 20-00.

«Международная» — с 4 сентября по понедельникам, средам и пятницам с 09-15 до 14-00 и с 15-00 до 19-45.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

«Владимирская» — с 7 сентября по будням с 09-00 до 16-00.

© Доктор Питер