«Вектор»: Антитела к коронавирусу появились у всех участников испытаний

Добровольцы, которые испытывали на себе вакцину от центра «Вектор», покинули стационар. Как сообщили в центре, у всех выработались антитела к COVID-19.

Россияне, которые участвовали в первом этапе клинических испытаний вакцины от центра «Вектор», получили препарат двукратно и покинули стационар. Как пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора, жалоб и серьезных побочных эффектов у них не обнаружили.

По данным ведомства, девять добровольцев получили вакцину во второй раз 31 августа и были выписаны 1 сентября. «Таким образом, все участники первого этапа вакцинированы двукратно и покинули стационар», - цитирует службу РИА Новости.

Напомним, в июле «Вектор» получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины. Сообщалось, что в них примут участие 300 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Второй этап начался в середине августа. Предполагается, что испытания завершат осенью.