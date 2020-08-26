На медфаке СПбГУ хотят уже при поступлении выявлять «медицинских нигилистов» и «потребленцев медицины»

Опыт пандемии коронавируса может внести коррективы в будущие приемные кампании в медвузы. На медицинском факультете СПбГУ всерьез задумались о привлечении психологов для тестирования желающих стать врачами. По словам декана факультета Петра Яблонского, опыт «красных зон» открыл глаза специалистам на нравственную сторону работы медиков.

Как сегодня сообщали в ректоратах медвузов Петербурга, в этом году проходные баллы и уровень подготовки желающих стать врачами серьезно выросли. Однако, по мнению декана медицинского факультета СПбГУ, главного хирурга Петербурга Петра Яблонского, только знаний недостаточно, чтобы взвесить потенциал будущего врача. В этом вузе задумались о привлечении психологов во время приемных кампаний.

- Опыт «красных» зон, который мы все обрели (во время пандемии), открыл нам глаза на те нравственные вещи, о которых мы говорили, может быть, несколько реже, чем они того заслуживают. Мы всерьез задумываемся о том, чтобы привлечь в том числе психологов для какого-то варианта тестирования наших будущих абитуриентов. Потому что не только сухими математическими знаниями можно взвесить потенциал будущего специалиста. Мы также отдаем себе отчет, что делать это в 17-18 лет, наверное, преждевременно. Но мы должны создать условия для нравственного воспитания студентов во время обучения и для их профессионального отбора в том числе, - сказал декан медфака СПбГУ.

Кроме того, по мнению Петра Яблонского, медвузам важно не терять связь с врачом и после выдачи диплома, контролировать его работу, что помогло бы увязать жесткие требования к уровню знаний и нравственности при поступлении с уровнем профессиональной этики выпускника в дальнейшей работе.

- Мы не можем и дальше учить так называемых медицинских нигилистов, ориентированных исключительно на красоты современных медицинских технологий, будь то ортодонтия, кардиохирургия или нейрохирургия. Мы не можем учить потребленца медицины, который еще не поступил, но уже ориентирован на указы президента о необходимых выплатах врачам. И при этом не можем готовить людей, которые по каким-то причинам отказываются идти в красные зоны, когда это нужно больному человеку. Это тот пласт проблем, над которыми мы будем работать в ближайшее время, может быть, интенсивнее, чем это делали раньше.

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