Евгений Шляхто: Эпидемия показала, что систему медицинского образования надо менять

Пандемия показала, что будущее развитие системы подготовки кадров в медицине – за освоением дополнительных компетенций, считает академик Евгений Шляхто. Говоря о ситуации с кадрами, он вспомнил слова своего учителя: «Узких специалистов много, а ставить диагноз некому».

- Так получилось, что у нас огромное количество специальностей – более 100. А когда возникла коронавирусная инфекция, то возник совершенно очевидный дефицит таких специалистов как врачи-анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, инфекционисты, терапевты. Огромное количество узких специалистов, оно все возрастало и возрастало. Как говорил когда-то мой учитель: «Специалистов узких много, а диагноз ставить некому». Мы столкнулись сегодня с ситуацией, когда важна не специальность, важно наличие компетенций,- сказал Евгений Шляхто, глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, генеральный директор Центра Алмазова.

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По словам Евгения Шляхто, пандемия подтолкнула медицинское сообщество к необходимости для медиков осваивать новые знания, практические новые профессии. В перспективе это приведет к появлению интегрированных специальностей.

- Я думаю, что будущее развитие направлений подготовки кадров будет связано с тем, что разные специалисты будут приобретать разные дополнительные компетенции. Условно говоря, пульмонолог должен будет, наверняка, обладать компетенцией анестезиолога-реаниматолога. Равно как хирург или терапевт, кардиолог. Эта конвергенция (процесс сближения - Прим. ред.) будет развиваться. И будут появляться новые интегрированные специальности, - сказал он. - Мы должны переосмылить эту ситуацию, мы не сможем жить в парадигме подготовки кадров, которая существовала до сих пор.

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