Евгений Шляхто: Эпидемия показала, что систему медицинского образования надо менять

Евгений Шляхто: Эпидемия показала, что систему медицинского образования надо менять21:30, 26.05.2020 / Верcия для печати / 2 комментария
Пандемия показала, что будущее развитие системы подготовки кадров в медицине – за освоением дополнительных компетенций, считает академик Евгений Шляхто. Говоря о ситуации с кадрами, он вспомнил слова своего учителя: «Узких специалистов много, а ставить диагноз некому».
- Так получилось, что у нас огромное количество специальностей – более 100. А когда возникла коронавирусная инфекция, то возник совершенно очевидный дефицит таких специалистов как врачи-анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, инфекционисты, терапевты. Огромное количество узких специалистов, оно все возрастало и возрастало. Как говорил когда-то мой учитель: «Специалистов узких много, а диагноз ставить некому». Мы столкнулись сегодня с ситуацией, когда важна не специальность, важно наличие компетенций,- сказал Евгений Шляхто, глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, генеральный директор Центра Алмазова.
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По словам Евгения Шляхто, пандемия подтолкнула медицинское сообщество к необходимости для медиков осваивать новые знания, практические новые профессии. В перспективе это приведет к появлению интегрированных специальностей.
- Я думаю, что будущее развитие направлений подготовки кадров будет связано с тем, что разные специалисты будут приобретать разные дополнительные компетенции. Условно говоря, пульмонолог должен будет, наверняка, обладать компетенцией анестезиолога-реаниматолога. Равно как хирург или терапевт, кардиолог. Эта конвергенция (процесс сближения - Прим. ред.) будет развиваться. И будут появляться новые интегрированные специальности, - сказал он. - Мы должны переосмылить эту ситуацию, мы не сможем жить в парадигме подготовки кадров, которая существовала до сих пор.
© Доктор Питер
2 комментария Оставить комментарий
Я против, чтоб пульмонолог обладал компетенцией реаниматолога. Расширение полномочий возможно и даже практиковалось в советское время. Так одна кардиоревматолог рассказывала, что им было разрешено внутрисуставное введение лекарств и плевральные пункции. Но настоящего реаниматолога заменить нельзя!!!
Я инженер-химик.это о степени эрудированности.
Последние 26 лет из своих 86-ти закрываю прорехи в здоровье,пользуясь лекциями и советами врачей доказательной медицины,нутрициологов,особенно биохимиков. В большинстве это БАДы с хорошим научным обоснованием и качеством производства,чем .к сожалению.не отличаются наши российские средства,а о соотношении цена-качество ,содержание действующего вещества - и говорить не приходится,опытом доказанный факт.В поликлинику хожу редко,только к своей замечательной участковой.Многократно убеждалась в отсутствии именно целостного подхода к больному ,а не интересом только к его болячке,да ещё при современной "оптимизации".когда врач не может тратить на пациента больше 12-ти минут.Сейчас при моём химическом особо вредном стаже веду хозяйство,ухаживаю за мужем-врачом,золотым медалистом ВМОЛА, с двумя тяжёлыми диагнозами/моложе меня на 3 года/,с удовольствием работаю у себя в саду,помогаю. взрослым детям,если требуется.Конечно .возраст чувствуется,но радуюсь,что пока никого их близких не обременяю своей персоной,и наши больницы тоже...