Петербург вошел в топ регионов с высоким уровнем популяционного иммунитета

В семи регионах страны сформировался довольно высокий уровень популяционного иммунитета, сообщили в Роспотребнадзоре. В этот список вошел и Петербург.

Специалисты Роспотребнадзора провели более 65 тысяч тестов в 23 регионах, чтобы определить уровень популяционного иммунитет к новой коронавирусной инфекции. По данным эпидемиологов, высокие показатели зафиксированы в семи регионах.

Так, иммунитет к COVID-19 есть у более чем 20% жителей Татарстана, Москвы, Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областях, пишут РИА Новости.

Ранее директор Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян сообщал, что в городе популяционный иммунитет находится на уровне около 26%.

«Мы вправе рассчитывать, что к 1 сентября этот процент будет выше. Но там эти 30-40%, если они будут, они, естественно, внесут свой вклад, поэтому мы в принципе не должны получить такой же уровень заболеваемости, как это было весной. Но повышенная заболеваемость неизбежно будет, потому что мы будем эту заболеваемость сравнивать не с апрелем, а с августом», - говорил специалист.

По словам специалиста, в большинстве регионов максимальный уровень иммунной прослойки наблюдается в детских группах, а на втором месте - пожилые россияне старше 70 лет.