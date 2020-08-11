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Американцы усомнились в эффективности российской вакцины от коронавируса

17:04, 11.08.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Вакцина от коронавируса, которую зарегистрировали 11 августа, прошла слишком мало испытаний и пока отстает от американских разработок. Об этом сообщил помощник президента США Келлиан Конуэй.

Американцы усомнились в эффективности российской вакцины от коронавируса

Напомним, сегодня утром была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса - ее разработали в НИИ эпидемиологии и микробиологии им.Гамалеи. По словам Владимира Путина и главы Минздрава Михаила Мурашко, препарат эффективный и безопасный. Путин также рассказал, что его дочь уже вакцинировалась. 

Однако сомнения в качестве препарата возникли у американских властей. Так, помощник президента Келлиан Конуэй сообщил, что их разработки гораздо лучше.

«Вот почему американские стандарты гораздо более жесткие. Стандарты в нашей стране устанавливает Федеральное управление по лекарственным средствам, и, насколько я понимаю из российского объявления, это очень далеко от того, где находимся мы. У нас шесть потенциальных вакцин в третьей стадии (разработки), а они, судя по всему, даже не дошли до этого», - сказал Конуэй в эфире Fox News.

Ведущий программы добавил, что Россия мало тестировала вакцину и на очень небольшом числе людей.

Как писал «Доктор Питер», Ассоциация организаций клинических исследований (АОКИ) попросила Минздрав отложить регистрацию вакцины от коронавируса на некоторое время. По мнению фармацевтов, в иссследовании препарата участвовали слишком мало людей. Кроме того, в его основе лежит другая вакцина от MERS, испытания которой тоже пока продолжаются, поэтому «еще нет оснований делать заключения о ее эффективности». В Росздравнадзоре сообщили, что АОКИ не знает результатов исследований.

Рубрики: Инфекционные болезни

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