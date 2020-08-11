Американцы усомнились в эффективности российской вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса, которую зарегистрировали 11 августа, прошла слишком мало испытаний и пока отстает от американских разработок. Об этом сообщил помощник президента США Келлиан Конуэй.

Напомним, сегодня утром была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса - ее разработали в НИИ эпидемиологии и микробиологии им.Гамалеи. По словам Владимира Путина и главы Минздрава Михаила Мурашко, препарат эффективный и безопасный. Путин также рассказал, что его дочь уже вакцинировалась.

Однако сомнения в качестве препарата возникли у американских властей. Так, помощник президента Келлиан Конуэй сообщил, что их разработки гораздо лучше.

«Вот почему американские стандарты гораздо более жесткие. Стандарты в нашей стране устанавливает Федеральное управление по лекарственным средствам, и, насколько я понимаю из российского объявления, это очень далеко от того, где находимся мы. У нас шесть потенциальных вакцин в третьей стадии (разработки), а они, судя по всему, даже не дошли до этого», - сказал Конуэй в эфире Fox News.

Ведущий программы добавил, что Россия мало тестировала вакцину и на очень небольшом числе людей.