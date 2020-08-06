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Петербургский Роспотребнадзор снова не нашел пригодные для купания пляжи. Проверку не прошел даже песок

17:19, 06.08.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Петербургский Роспотребнадзор не рекомендует купаться в водоемах, расположенных на территории города. Ведомство проверило 624 образца воды, а также 44 пробы песка. Проверку не прошел ни один из них.

Петербургский Роспотребнадзор снова не нашел пригодные для купания пляжи. Проверку не прошел даже песок

Петербургские эпидемиологи изучили 624 пробы воды из городских водоемов на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Все оказались небезопасными.

Так, ведомство рекомендует воздержать от купания в первом, втором и третьем Суздальском озере («Верхнее», «Среднее» и «Нижнее»), Ольгинском водоеме (Выборгский район), Колонистском пруде (Пушкинский район), озере Разлив (пляжи «Офицерский», «Белая гора», «Северный», «Зеленая Гора», «Новый»).

Также купаться не советуют в Финском заливе на пляжах «Кронштадтский», «Комаровский», «Ласковый», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Сестрорецкий», «Белые ночи», «Дюны», «Морские Дубки». Некачественная вода оказалась в озере Безымянное (Красносельский район), реке Ижора (пляжи «Взрослый», «Детский») в Колпинском районе.

Кроме того, эпидемиологи изучили 44 образца песка, из них 5 были отобраны в июле на пляжах Курортного района: «Белые ночи», «Белая гора», «Детский («Северный»), «Ласковый». Они также не соответствовали санитарным требованиям по микробиологическим показателям.

© Доктор Питер

Рубрики: Общество

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