Петербургский Роспотребнадзор снова не нашел пригодные для купания пляжи. Проверку не прошел даже песок

Петербургский Роспотребнадзор не рекомендует купаться в водоемах, расположенных на территории города. Ведомство проверило 624 образца воды, а также 44 пробы песка. Проверку не прошел ни один из них.

Петербургские эпидемиологи изучили 624 пробы воды из городских водоемов на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Все оказались небезопасными.

Так, ведомство рекомендует воздержать от купания в первом, втором и третьем Суздальском озере («Верхнее», «Среднее» и «Нижнее»), Ольгинском водоеме (Выборгский район), Колонистском пруде (Пушкинский район), озере Разлив (пляжи «Офицерский», «Белая гора», «Северный», «Зеленая Гора», «Новый»).

Также купаться не советуют в Финском заливе на пляжах «Кронштадтский», «Комаровский», «Ласковый», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Сестрорецкий», «Белые ночи», «Дюны», «Морские Дубки». Некачественная вода оказалась в озере Безымянное (Красносельский район), реке Ижора (пляжи «Взрослый», «Детский») в Колпинском районе.

Кроме того, эпидемиологи изучили 44 образца песка, из них 5 были отобраны в июле на пляжах Курортного района: «Белые ночи», «Белая гора», «Детский («Северный»), «Ласковый». Они также не соответствовали санитарным требованиям по микробиологическим показателям.

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