Вероника Скворцова и ее коллеги запатентовали препарат для лечения вирусной пневмонии

Научный центр ФМБА запатентовал препарат лейтрагин для лечения вирусной пневмонии и профилактики «цитокинового шторма» - тяжелого осложнения COVID-19. Патенты получили семь специалистов, среди который глава ведомства Вероника Скворцова.

Научный центр биомедицинских технологий ФМБА запатентовал препарат для лечения вирусной пневмонии и профилактики тяжелейшего осложнения COVID-19 - «цитокинового шторма», сообщается на сайте Роспатента. Речь идет о лекарстве лейтрагин.

«Уникальность разработки состоит в том, что она не повторяет зарубежный опыт. Зарегистрированный препарат содержит гексапептид формулы H-Tyr-D-Ala-Gly-Phe-Leu-Arg-OH или его фармацевтически приемлемую соль. Это первый и единственный в мире агонист дельта-опиоидных рецепторов, используемый в практической медицине. Это же вещество также содержится в «Даларгине», которое ранее было зарегистрировано как лекарство для лечения язвы желудка, острого панкреатита и панкреонекроза», - сообщили создатели.

По словам специалистов, лейтрагин относится к классу малых молекул - это обеспечивает высокую безопасность его применения и низкую стоимость. В ходе исследований сотрудники центра установили, что лейтрагин также эффективнее тоцилизумаба по снижению уровня смертности.

Всего Роспатент выдал три патента на новую разработку. Патент № 2728939 содержит информацию об использовании лейтрагина для лечения COVID-19, патент № 2728938 — о профилактике пневмонии и тяжелых осложнений COVID-19 при помощи лейтрагина. Патент № 2728821 раскрывает применение лейтрагина в сочетании с другим лекарством.

Патент получили Вероника Скворцова, Владислав Каркищенко, Валентин Виноградов, Игорь Помыткин, Александр Самойлов, Татьяна Астрелина и Юрий Удалов.

«Сейчас лекарственный препарат находится на третьей завершающей фазе клинических испытаний. Как только она будет завершена, ФМБА передаст материалы в Минздрав для дальнейшего включения препарата в Государственный реестр лекарственных средств для медицинского применения, а также для внесения препарата в рекомендации ведомства по лечению коронавирусной инфекции», - рассказал Владислав Каркищенко.