Вероника Скворцова и ее коллеги запатентовали препарат для лечения вирусной пневмонии

Вероника Скворцова и ее коллеги запатентовали препарат для лечения вирусной пневмонии15:14, 06.08.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Научный центр ФМБА запатентовал препарат лейтрагин для лечения вирусной пневмонии и профилактики «цитокинового шторма» - тяжелого осложнения COVID-19. Патенты получили семь специалистов, среди который глава ведомства Вероника Скворцова.
Научный центр биомедицинских технологий ФМБА запатентовал препарат для лечения вирусной пневмонии и профилактики тяжелейшего осложнения COVID-19 - «цитокинового шторма», сообщается на сайте Роспатента. Речь идет о лекарстве лейтрагин.
«Уникальность разработки состоит в том, что она не повторяет зарубежный опыт. Зарегистрированный препарат содержит гексапептид формулы H-Tyr-D-Ala-Gly-Phe-Leu-Arg-OH или его фармацевтически приемлемую соль. Это первый и единственный в мире агонист дельта-опиоидных рецепторов, используемый в практической медицине. Это же вещество также содержится в «Даларгине», которое ранее было зарегистрировано как лекарство для лечения язвы желудка, острого панкреатита и панкреонекроза», - сообщили создатели.
По словам специалистов, лейтрагин относится к классу малых молекул - это обеспечивает высокую безопасность его применения и низкую стоимость. В ходе исследований сотрудники центра установили, что лейтрагин также эффективнее тоцилизумаба по снижению уровня смертности.
«Сенсаций не ждите». Фармаколог рассказал, почему так трудно найти лекарство от коронавируса
Всего Роспатент выдал три патента на новую разработку. Патент № 2728939 содержит информацию об использовании лейтрагина для лечения COVID-19, патент № 2728938 — о профилактике пневмонии и тяжелых осложнений COVID-19 при помощи лейтрагина. Патент № 2728821 раскрывает применение лейтрагина в сочетании с другим лекарством.
Патент получили Вероника Скворцова, Владислав Каркищенко, Валентин Виноградов, Игорь Помыткин, Александр Самойлов, Татьяна Астрелина и Юрий Удалов.
«Сейчас лекарственный препарат находится на третьей завершающей фазе клинических испытаний. Как только она будет завершена, ФМБА передаст материалы в Минздрав для дальнейшего включения препарата в Государственный реестр лекарственных средств для медицинского применения, а также для внесения препарата в рекомендации ведомства по лечению коронавирусной инфекции», - рассказал Владислав Каркищенко.
Ещё нет комментариев