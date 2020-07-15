Росздравнадзор изъял из московской аптеки контрафактные препараты для лечения рака

В одной из столичных аптек продавали контрафактные препараты, которые применяются для лечения онкологических заболеваний. Их обнаружили в ходе контрольной проверки Росздравнадзора. В ведомстве пояснили, что незаконное происхождение лекарств установили благодаря системе маркировки.

Росздравнадзор провел контрольную закупку в аптеке «Еврофарм». Специалисты обнаружили семь наименований контрафактных препаратов, которые применяются при лечении онкологических заболеваний.

Определить незаконное происхождение лекарства помогла маркировка. Как сообщается на сайте ведомства, специалисты установили, что один из препаратов отгружался только в город Абакан, а другой был ранее выдан пациенту по льготному рецепту в Екатеринбурге. Происхождение остальных лекарств сейчас устанавливается.

По итогам проверки Росздравнадзор возбудил дело об административном правонарушении, сейчас ведется административное расследование. «Еврофарм» будет привлечена к административной ответственности за обращение контрафактных препаратов и грубые нарушения лицензионных требований.