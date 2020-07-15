Фармкомпании сообщили о возможном дефиците лекарств из-за маркировки

Из-за введенной маркировки россияне могут столкнуться с дефицитом лекарств. Об этом говорится в письме, которое крупные фармацевтические объединения направили премьер-министру Михаилу Мишустину. Они попросили обеспечить максимально простые условия для ввоза фармпродукции, произведенной до 1 октября.

Как писал «Доктор Питер», в соответствии с 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», с 1 июля вводится обязательная маркировка лекарственных препаратов. Предполагается, что она защитит фармрынок от фальсифицированных лекарственных средств и позволит автоматизировано одномоментно выводить из оборота препараты, не отвечающие установленным требованиям к качеству, эффективности и безопасности. Производители препаратов должны наносить маркировку на препараты, и в систему мониторинга будет заноситься информация об их движении: хранение, ввоз в РФ, отпуск, реализация, передача, применение и уничтожение. Так будет обеспечиваться прозрачность поставок и развитие справедливой конкуренции на фармацевтическом рынке.

Однако, как пояснили фармпроизводители, вместе с введением маркировки было принято постановление правительства, предусматривающее «неоправданно громоздкий, технически сложно реализуемый, забюрократизированный "разрешительный" порядок ввоза и ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов, произведенных в период до 1 октября 2020 года без средств идентификации». Об этом говорится в письме, передают РИА Новости. Документ, направленный премьер-министру Михаилу Мишустину, подписали представители Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM), Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП), ассоциации "Росмедпром", «Инфарма», национальной ассоциации АПФ и Всероссийского союза общественных объединений пациентов.

«Поскольку речь идет о десятках тысяч серий лекарственных препаратов, необходимых к поставке в систему здравоохранения, то принятие подобного "разрешительного" порядка ввоза и ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов без средств идентификации лишь ускорит создание масштабной дефектуры лекарственных препаратов», - сообщают производители.

По их подсчетам, ввод препаратов в рамках этого механизма может длится несколько месяцев для каждой серии. Свою роль сыграла и эпидемия коронавируса, из-за которого некоторые фармпроизводители не смогли сформировать «буферные запасы» (запасы сырья, используемые для сглаживания колебаний цен - Прим.ред) определенных лекарств.

Фармпроизводители опасаются, что в целом степень готовности системы маркировки лекарств не может гарантировать бесперебойность лекарственного обеспечения. Они просят правительство упростить ввоз и ввод в оборот лекарств, произведенных до 1 октября 2020 года, например, свести эту процедуру к электронному уведомлению уполномоченного ведомства.