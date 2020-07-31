Ученые рассказали, сколько будет действовать иммунитет к коронавирусу после вакцинации

Иммунитет к коронавирусу может сохраняться в течение двух лет после вакцинации. Для этого препарат нужно будет ввести два раза. Также специалисты рассказали, может ли вакцина влиять на репродуктивную функцию.

На официальном портале, посвященному коронавирусу, появился раздел о вакцинах. Специалисты планируют рассказывать об эффективных разработках, а также собирать результаты работы ученых, министерств и ведомств, в структуре которых находятся научные институты.

Сейчас в разделе приводится информация о двух вакцинах - одна разработана Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», другая - Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им.Гамалеи.

Когда информация о вакцинах только появилась, многих интересовал вопрос о длительности иммунитета к ковиду. Как пояснили в центре Гамалеи, двукратная схема введения помогает сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин (при двукратной схеме введения) показывает, что антитела сохраняются до двух лет.

Специалисты также развеяли мифы о влиянии вакцины на репродуктивную функцию. «Даже полноценные аденовирусы человека (способные к размножению в организме) не оказывают влияния на фертильность. В вакцине используются безопасные аденовирусные векторы. Они имеют огромную доказательную базу относительно их безопасности в отношении репродуктивной системы человека и показали свою безопасность на десятках тысяч добровольцев и пациентов».

Ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса, разработанная в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, проходит экспертизу, ее регистрация ожидается 10–12 августа. В гражданский оборот она может поступить 15 августа.

© Доктор Питер