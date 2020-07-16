Бои по новым правилам. Петербуржцы с диагнозом «рак» продлевают себе жизнь в очередях

Почему борьба с онкологическими заболеваниями ведется не ради тех, кто ими страдает? Этот вопрос с начала пандемии задавали себе тяжелобольные петербуржцы, которых отправляли ежедневно за таблеткой в онкостационары. Теперь его продолжают задавать те, кто из-за одного укола вынужден каждый месяц пускаться в утомительный марафон по поликлиникам с очередями.

5 минут на укол – 4 дня на подготовку

С марта у петербуржцев с диагнозом «рак» появились новые проблемы - с получением лекарств для амбулаторного лечения. То, что раньше занимало около трех часов с дорогой, теперь превращается в многодневные хождения по врачам и просиживание в очередях. Марии Николаевне, инвалиду 1-й группы, раз в 28 дней нужен укол препаратом октреотид-депо – это лекарство облегчает симптомы болезни, снижая гиперсекрецию гормонов, улучшает общее состояние и качество жизни. В течение двух лет проблем с его получением, по словам женщины, не было – система работала без сбоев. Его выдавали по рецепту в аптеке Городского онкодиспансера в любое удобное время и сразу на два месяца. Укол можно было сделать там же в процедурной – на всё про всё уходило не более часа, не считая дороги. После начала пандемии порядок изменился: чтобы получить одну спасительную инъекцию, тяжелобольной женщине приходится раз в месяц отправляться в многочасовой «забег» за справками-анализами с выходом на финишную прямую - оформление госпитализации в дневной стационар онкодиспансера. Это «увлекательное» занятие может растянуться на 3-4 дня и даже дольше ради одного (!) укола в ягодичную мышцу. Как рассказала Мария Николаевна «Доктору Питеру», для госпитализации в дневной стационар надо, в частности, записаться и сдать анализы крови, мочи, тест на коронавирус, сделать ЭКГ, посетить терапевта, а еще раз в три месяца сдать кровь на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С. А потом еще поездка из Купчино в онкодиспансер на 2-ю Березовую аллею. Финальный аккорд женщина описывает так:

«В день инъекции начинается настоящий многочасовой марафон. Всем пациентам назначают единое время приезда – 9:00. Отсиживаешь очередь к лечащему врачу. Кабинетов нет, есть только общая ординаторская, поэтому врачи вынуждены принимать либо в бывшей столовой, либо в коридоре. Задача пациента – получить процедурный лист (1 - 1,5 часа ожидания). Потом забег на оформление в приёмное отделение. Очередь безумная. Социальной дистанции никакой – для этого просто нет площадей. Диспансер не обладает достаточными мощностями для оформления такого количества пациентов. Из двух компьютеров стабильно работает лишь один (продолжительность оформления 2-2,5 часа), затем посещение последовательно двух регистратур и только после этого, наконец, добираешься до процедурной сестры, у которой вот-вот закончится рабочий день. Иногда бывает нужно подождать ещё часик, но бывает, что очереди нет. Через пять минут можно покидать диспансер. Это 5-6 часов».

Один из самых трудных этапов эпопеи с получением укола – сдача обязательного для госпитализации теста на коронавирус. Его надо сделать в определенный срок, подгадав под дату посещения дневного стационара. Ранее «Доктор Питер» уже писал о пенсионерке с 4-й стадией рака, которая тратила тысячи рублей на эти тесты, чтобы вовремя пройти химиотерапию. Как сообщали в онкодипансере на Ветеранов, там принимают результаты анализа сроком давности не более 7 дней с момента забора биоматериала. С учетом проблем, которые были в городе с бесплатным тестированием в поликлиниках, - задача не из простых. Здесь Марии Николаевне, можно сказать, повезло. Ей пока удается делать тест в своей 78-й поликлинике Фрунзенского района и получать результат уже на третий день. Вот только записываться надо за две недели.

- 3 июля мне удалось записаться на 15-е. Это не очень удобно, но на нужный день все было занято. Не могу жаловаться, врачи поликлиники как могут идут навстречу, относятся с пониманием и стараются помочь. Для таких пациентов, как я, у них квота – 4 пробирки в день, больше анализов они не могут взять, - говорит пенсионерка.

О похожих проблемах рассказала «Доктору Питеру» и 73-летняя Татьяна Сергеевна, которая также раз в месяц должна делать укол октреотида. По ее словам, раньше лекарство в аптеке онкодиспансера часто получали ее дети – с запасом на 2 месяца, а сам укол можно было сделать, где удобно – в своей поликлинике, городском или районном онкодиспансере. В конце мая, за три дня до положенной инъекции, невестка приехала за очередным лекарством и узнала, что теперь для этого положено сдавать кучу анализов. В мае вовремя их собрать не удалось – женщина осталась без бесплатного укола.

- Мы живем в самоизоляции на даче под Кингисеппом, боимся заразиться коронавирусом. У меня были безумные приступы, в итоге я покупаю сама лекарство — денег хватило только на 30 мг, хотя надо 40. Обошлось в 50 тысяч рублей. Я с трудом дотягиваю до следующего укола. Опять еду в поликлинику, опять сдаю анализы и 26 июня с мужем едем на 2-ю Березовую, - рассказывает Татьяна Сергеевна.

Тогда посещение дневного стационара заняло у пары около 5 часов. В июле предстоит новый укол и очередное испытание.

- Сейчас мне надо опять повторить эту историю. 13 июля записывалась на тест на коронавирус в поликлинике — еле уговорила записать меня по телефону на 21-е. Сказали, что в следующий раз надо лично приезжать записываться за две недели. Дорога с дачи занимает около трех часов в одну сторону. Получается, я могу две недели спокойно существовать, а потом должна торчать в городе. На ЭКГ надо за две недели записываться, к терапевту тоже очереди. Поликлиника битком забита больными людьми. (…) Зачем надо было придумывать эту систему? Чтобы нас убить? - недоумевает женщина. - Я молюсь нашим врачам-практикам — вытащили меня, хотя я вообще была неоперабельная. В 2016-м оперировали в РНЦРиХТ в Песочном. Год назад был микроинсульт, только сейчас чуть-чуть очухалась. Теперь этот коронавирусный кошмар. Все эти хождения, нервотрепка могут плачевно закончиться и довести уже до реального инсульта.

Октреотид женщина колет уже 4 года. По ее словам, делать это предстоит пожизненно.

Терпеть минимум до следующего года

Изменение системы выдачи льготных лекарств для амбулаторного лечения коснулось не только онкопациентов, нуждающихся в инъекциях. Как писал «Доктор Питер», с начала пандемии тысячи петербуржцев с онкологическими заболеваниями вынуждены были каждый день ездить в онкоцентр в Песочном и онкодиспансер на Ветеранов, чтобы получать назначенные врачом таблетки. Раньше препараты клиники закупали сами по городской программе «Онкология», а с начала действия федеральной программы большие средства на лечение онкологических заболеваний пошли из фонда ОМС. А по закону «Об ОМС», клиники имеют право использовать лекарственное лечение только в стационарных условиях. Одновременно в регионах, в том числе и в Петербурге сократили финансирование местных программ, процесс закупок стал централизованным – их проводит комздрав. Как уточнили «Доктору Питеру» в ведомстве, на весь 2020 год из петербургского бюджета выделено 900 млн рублей, на которые закуплены таблетки 32 международных непатентованных наименований (МНН). Их начали выдавать в четырех льготных аптеках в апреле.

Как пояснил «Доктору Питеру» главный онколог Петербурга Дмитрий Гладышев, проблемы с получением лекарств для амбулаторного лечения испытывают пациенты не только в Петербурге.

- Во многих онкологических медучреждениях страны пациенты до сих пор продолжают ездить за одной таблеткой. Это схема клинико-статистических групп (КСГ) федерального фонда (ОМС). Препараты дорогостоящие. В нашем городе в отличие от соседних регионов есть схема льготного лекарственного обеспечения, которая действует с апреля. Во многих регионах ее в помине нет. Все пациенты получают и таблетки, и все остальное, но ездят в дневной стационар. К сожалению, это так. В этом году мы закупили за счет регионального бюджета таблетированные формы. Большинство закуплено и идет в аптеки, но часть все равно осталась в рамках КСГ. Рецептов выписывается много. Понятно, что получение препаратов в аптеке – гораздо удобнее, эффективнее в плане логистики. Но на тот момент была определенная сумма – на что ее хватило, то и купили. (…) Мы ведем сейчас работу, чтобы максимально увеличить долю льготного лекарственного обеспечения таблетированными формами в аптеках, - рассказал «Доктору Питеру» главный онколог, уточнив, что при составлении перечня аптечных лекарств исходили, прежде всего, из востребованности препаратов. Инъекционных форм препаратов там пока нет – только таблетки.

В комитете по здравоохранению «Доктору Питеру» сообщили, что в следующем году октреотид все же могут начать выдавать в аптеках – в заявке на 2021 год он есть, теперь надо, чтобы ее одобрили.

«В 2021 году планируется перечень препаратов для выдачи через аптеки расширить в несколько раз», - добавили в пресс-службе комитета.

Тестирование на коронавирус запустили, но не для всех

В Городском онкодиспансере на проспекте Ветеранов «Доктору Питеру» рассказали, что необходимые обследования для дневного стационара пациенты могут пройти не только в своей поликлинике, но и в самом медучреждении. Исключение – тест на коронавирус. Напомним, в конце мая в онкодиспансере сообщали, что клиника наконец получила лицензию на проведение ПЦР-диагностики ковида в своей лаборатории и собирается начать тестирование в ближайшее время. По словам представителя ГКОД, в июне удалось это сделать, но только для «круглосуточных» пациентов. Мощности лаборатории на всех не хватает – она составляет 70 тестов в сутки.

«Мазок на коронавирус и низкодозная скрининговая компьютерная томография для исключения вирусной пневмонии выполняются пациентам, поступающим на койки круглосуточного стационара, а также медицинским работникам диспансера, вышедшим из отпусков либо самоизоляции», - пояснили в пресс-службе медучреждения.

Правда, по словам пациенток, возможность пройти обследование в онкодиспансере, к тому же без теста на коронавирус – тоже не выход. «Народа много, не я одна такая умная», - объяснила одна из женщин.

Работы прибавилось

Из-за перехода на новую схему обеспечения лекарствами тяжелее стало не только пациентам. Выросла нагрузка и на самих медиков.

«Если в 2019 году всем пациентам, нуждающимся в октреотиде-депо, инъекция выполнялась в условиях процедурного кабинета, то в 2020-м мы имеем право обеспечивать им пациентов только в условиях дневного стационара. Автоматически увеличилась нагрузка на дневной стационар на более чем 300 пациентов ежемесячно. (…) В настоящее время пациентов принимают два отделения дневного стационара на Березовой аллее и развернутое дополнительное отделение на освободившихся площадях блока КТ-МРТ (бывшая клиника «ОНА») на проспекте Ветеранов, 56, которое работает в две смены. (…) На Березовой аллее введены дополнительные ставки регистратора из штата дневного стационара для пациентов, получающих подкожные и внутримышечные инъекции, выделены отдельные врачи, процедурный кабинет и медсестра, для более быстрого оказания помощи», - сообщили в онкодиспансере.

Почему сегодня нельзя упростить для тяжелобольных петербуржцев процедуру получения жизненно важного укола? Например, дать возможность делать его в амбулаторных центрах онкологии (ЦАОПах) – в прошлом году было открыто 8 таких центров в разных районах города. Когда их только начали создавать, заявлялось, что там планируется в том числе вести динамическое наблюдение тех, кому уже сделали операции, а также проводить назначенную химиотерапию. На этот вопрос в комздраве «Доктору Питеру» ответили, что в этом препарате нуждаются несколько сотен пациентов в городе, ЦАОПы не могут закупать по «одной пачке лекарства», поэтому лечение сосредоточено на базе двух городских специализированных клиник – онкоцентра и онкодиспансера.

Надежда Крылова

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