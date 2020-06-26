Терфонд ОМС: В Петербурге из 8 центров амбулаторной онкологии работают всего полтора

Из восьми созданных в прошлом году центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) работает всего полтора. Но нужны ли они в Петербурге, можно ли доверить им проведение химиотерапии? Ответить самим себе на этот вопрос призвал заместитель директора Петербургского терфонда ОМС Вадим Стожаров на международном форуме «Белые ночи», который проходит сейчас в Петербурге.

Напомним, в прошлом году в Петербурге было создано 8 центров амбулаторной онкологической помощи – ЦАОП, в этом году должны были открыться еще шесть.

- Фактически работает 1,5 из них, - говорит заместитель директора Петербургского терфонда ОМС Вадим Стожаров. - По сути, работает только один, на базе крупной больницы, являющейся онкоцентром. Все остальные не функционируют. На наш взгляд следует крепко подумать о целесообразности формирования химиотерапевтических отделений в этих амбулаторных ЦАОПах. Либо их нужно формировать на базе крупных онкоцентров и они (онкоцентры) должны иметь какую-то удаленную сеть с ротацией специалистов, чтобы мы не имели проблем, что взяли вчерашнего подготовленного специалиста с 3-4-месячной подготовкой по химиотерапии. Даже я, далёкий от специальных проблем химиотерапии, скажу, что это большое искусство.

По выставленным за лечение счетам фонду ОМС можно делать выводы о том, как в каждом ЦАОПе проводится противоопухолевая лекарственная терапия. За 5 месяцев 2020 года в трех из восьми наработано на 0 рублей, еще в трех - на суммы от 204 тыс руб до 1,5 млн рублей.

Вадим Стожаров призвал именно сейчас обсуждать целесообразность развития ЦАОПов в Петербурге: «Чтобы мы не сформировали их, а они будут дублировать те функции, которые уже сегодня, по крайней мере, в мегаполисах выполняют крупные центры, как городские, так и федеральные».

Такого же мнения о ЦАОПах Дмитрий Гладышев, главный онколог Петербурга:

- В идеале центры амбулаторной диагностики, амбулаторной онкопомощи должны заниматься ранней диагностикой и быстрейшим стадированием пациента с уже выявленным онкозаболеванием. Новая функция - проведение противоопухолевой лекарственной терапии в условиях дневного стационара, она является наиболее проблемной в нашем городе, потому что из восьми открытых ЦАОПов по выставленным счетам реально работают только три. С чем это связано? Скорее всего, с тем, что, во-первых, объёмы выделены в феврале месяце, многие не успели закупить все эти вещи. Во-вторых, существуют центры амбулаторной онкологической помощи, которые на момент открытия в 2019 году не совсем удовлетворяли нас по техническому оснащению. В связи с этим очень серьёзные проблемы возникают в последующем открытии в 2020 году этих ЦАОПов. Поэтому соглашусь: нужно ли их столько в городе? В апреле многие должны были стартануть, но известные причины остановили их.

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