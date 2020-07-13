В Центре Алмазова беременной пациентке удалили гигантскую опухоль мозга

В Центре Алмазова прооперировали молодую женщину на 29-й неделе беременности. В петербургский центр ее доставили вертолетом санавиации из Псковской области. Ранее на МРТ врачи выявили у будущей мамы огромную опухоль оболочек головного мозга.

В конце июня жительница Псковской области обратилась к врачу с жалобами на тошноту, рвоту и судорожные припадки. Ей выполнили МРТ и обнаружили парасагиттальную менингиому (опухоль оболочек головного мозга - Прим. ред.) в области правой лобной доли головного мозга размерами 6х6х5см. Псковские медики проконсультировались с нейрохирургами Центра Алмазова и приняли решение срочно переводить пациентку в Петербург. В НМИЦ им. Алмазова ее доставили вертолетом санавиации.

Петербургские нейрохирурги прооперировали пациентку: под общим наркозом было сделано микрохиургическое удаление опухоли в области правой лобной доли головного мозга с последующей пластикой твердой мозговой оболочки имплантом.

Как рассказали в медучреждении, послеоперационный период проходит без осложнений. Из отделения нейрохирургии женщину перевели в Перинатальный центр.

«Жизнь женщине удалось спасти благодаря вовремя проведенной операции. Остается надеяться, что теперь она вовремя родит здорового ребенка, а мы со своей стороны приложим для этого все усилия», - сообщил директор клиники Центра Алмазова, врач — акушер-гинеколог Эдуард Комличенко.

После выписки и возвращения домой женщине предстоит наблюдаться у невролога в своей поликлиинке и регулярно выполнять контрольные обследования.

© Доктор Питер