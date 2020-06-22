«Спросите пульмонолога». Почему положительный тест на антитела не всегда говорит о перенесенной COVID-19

Как заболевшему COVID-19 понять, что он уже не заразен для близких, можно ли «ковидному» пациенту ограничиться рентгеном легких вместо более «тяжелой» компьютерной томографии и какие симптомы могут говорить о проблемах с легкими? Петербургские пульмонологи продолжают помогать читателям «Доктора Питера» разобраться, что делать и куда бежать при признаках болезни.

Более двух недель назад «Доктор Питер» открыл рубрику «Спросите пульмонолога», которая задумывалась как вариант помощи петербуржцам в период пандемии, когда нет возможности быстро попасть на плановый прием к специалисту. В ней горожане могут задавать вопросы врачам-пульмонологам о проблемах с дыхательной системой – хронических или связанных с эпидемией коронавируса. Отвечают горожанам ведущие специалисты города (на фото слева направо): главный пульмонолог Петербурга и СЗФО, директор НИИ пульмонологии ПСПбГМУ им. Павлова Ольга Николаевна Титова, заведующая пульмонологическим отделением Городской многопрофильной больницы №2 Ирина Юрьевна Крошкина, руководитель Городского пульмонологического центра при Введенской больнице Наталья Анатольевна Кузубова, ведущий научный сотрудник НИИ пульмонологии ПСПбГМУ им. Павлова Андрей Геннадьевич Козырев.

За полмесяца на «Докторе Питере» было опубликовано почти 150 вопросов-ответов врачей. В начале недели анонс рубрики традиционно обновляется, поэтому новые вопросы читатели «Доктора Питера» могут оставлять в комментариях к этому тексту. Обращаем внимание, что информация открыта для всех, поэтому вопросы лучше задавать без использования личных данных. Ответ доктора через некоторое время публикуется прямо под вашим вопросом под ником Pulmonolog.MD.

В сегодняшнем обновленном анонсе «Доктор Питер» публикует ответы наших экспертов на некоторые предыдущие вопросы читателей. Конечно, большинство из них посвящены коронавирусной инфекции.

- У меня была вирусная пневмония 1-й степени - показало КТ, которое делал неделю назад, у супруги был положительный тест, но сразу же разъехались по разным местам. Сейчас чувствую себя хорошо - ничего не беспокоит. Подскажите, как понять, что я уже не заразный. Имеет ли смысл сдавать мазок из горла/носа (хочу вызвать в ближайшие дни частную лабораторную службу), но слышал, что если вирус уже ушел в легкие будет ложноотрицательный результат, или есть смысл сдать кровь на антитела G, а если они есть, что это означает, что я болею или уже переболел? И когда имеет смысл все это делать? Меня очень ждут на работе, но надо быть уверенным, что я уже выздоровел.

- Отсутствие выделения вируса подтверждается двумя отрицательными результатами исследования материала, забранного с интервалом не менее суток из носоглотки/ротоглотки (полимеразная цепная реакция, ПЦР). Естественно, что по мере выздоровления вероятность обнаружения вируса снижается, но не потому, что он куда-то «ушёл», а потому, что иммунная система человека с ним наконец справляется.

Выявление иммуноглобулинов имеет дополнительное значение, позволяя оценить иммунный ответ на перенесенную или текущую инфекцию. Иммуноглобулины класса М (IgM) к коронавирусу начинают формироваться примерно через неделю от заражения, достигают пика ещё через неделю, а затем их концентрация постепенно падает в течение нескольких недель. Приблизительно с третьей недели или немного раньше определяются иммуноглобулины класса G. Они сохраняются намного дольше. Определение как самого вируса, так и антител к нему не является точным на 100 %. Помимо SARS‐CoV‐2, известны ещё несколько представителей семейства коронавирусов, вызывающих «обычные» простудные инфекции. Если человек не очень давно болел такой инфекцией, тест на антитела может привести к ложноположительному результату в отношении COVID-19 - антитела достаточно похожи. Иными словами, выявление IgG свидетельствует о том, что пациент когда-то болел какой-то коронавирусной инфекцией.

Однако, поскольку вы, как я понял, не выполняли, в отличие от супруги, ПЦР-исследование, тест на антитела может иметь значение для уточнения того, чем вы болели - особенно если результаты ПЦР окажутся (надеюсь!) отрицательными. Выявление в эпидемический период антител к коронавирусу в сочетании с характерной клинической и КТ-картиной позволяет считать диагноз COVID-19 практически подтверждённым.

- Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то способы укрепить и защитить легкие от различных заболеваний, включая коронавирус? Может быть, питание или специальные упражнения? Также интересует, как проявляются заболевания легких? Что должно насторожить? (Тут речь скорее не о коронавирусе - его симптомы известны).

- Хорошее питание, физическая активность и другие компоненты здорового образа жизни позволяют снизить риск любых заболеваний, включая COVID-19. С другой стороны, панацеей всё это не является. Справиться с коронавирусом получится, если будет выполнено одно из условий: переболеет большинство населения, или будет разработана вакцина, или предложено эффективное лекарство. До этого времени стоит, помимо ношения масок, перчаток, соблюдения дистанции и т.п., соблюдать душевное равновесие (что, кстати, не в меньшей степени способствует укреплению иммунитета).

Проявлениями заболеваний лёгких чаще всего оказываются кашель, одышка, хрипы при дыхании. Эти жалобы могут присутствовать в разной степени и в разных пропорциях. Тем не менее, я затрудняюсь назвать симптом, который бы на фоне более или менее удовлетворительного самочувствия говорил бы, что «это точно заболевание лёгких», или что «всё потеряно».

- 14.06 поднялась температура 37,5,стало тяжеловато дышать. В этот же день приняла азитромицин и далее до сегодняшнего дня принимаю по 2 там осельтамивир и по 2 таблетке азитромицина. Врач приходила 15.06 послушала, сказала лёгкие жестковаты, но хрипов нет и назначила такое лечение. Сказала желательно сделать КТ (самой), тест на ковид не взяла, сказала что нет смысла, так как долго делают и вообще не положено при ОРВИ без пневмонии. Температура 16.06 весь день 37,7-37,0, сегодня утром 35,9 - и так до 17 часов, потом поднялась снова 37,2. немного сухо кашляю, иногда с отделением мокроты. У меня прописка СПб, но я нахожусь на даче в Ленобласти и по полису приписана к областной поликлинике и больнице. Стоит ли ехать в СПб делать КТ? И когда это правильнее делать? Как можно сдать тест мазок на ковид? Достаточное ли лечение или надо что-то добавить? Азитромицин по 1 таблетке принимаю.

- Если дышать «тяжеловато», то компьютерная томография (или хотя бы обзорная рентгенография) не просто желательна, а совершенно необходима, и побыстрее.

Отношение врача к тесту по поводу COVID-19 мне также представляется спорным. Даже если его выполнение требует (к сожалению) некоторого времени, он должен быть назначен. Результат теста имеет важное значение для планирования дальнейшей тактики. Азитромицин и осельтамивир в Вашей ситуации назначают сравнительно часто, хотя подтверждённых сведений об их эффективности в отношении коронавирусной инфекции нет. Если у Вас лёгкое течение COVID-19, Вы молоды и не страдаете фоновыми заболеваниями, то можно обойтись и симптоматическими средствами. Но здесь, однако, мы возвращаемся к необходимости обследования для уточнения диагноза. Заочно мне трудно судить, насколько легко или тяжело вы болеете, особенно когда Вы упоминаете о дыхательном дискомфорте.

Не уловил из письма, приходила ли врач к вам на дачу, или всё это происходило ещё в Санкт-Петербурге, но рекомендую вам сейчас находиться поближе к медицине - иногда пациентам требуется неотложная помощь.

- Надо ли обращаться к пульмонологу, если вечером и ночью появляются хрипение, кашель, особенно в лежачем положении. Днём это не беспокоит. Утром проходит после откашливания, и до вечера все. Ранее похожая реакция была только на сильные стрессы, не по ночам и не часто.

- Безусловно, перечисленные жалобы являются поводом для обращения к пульмонологу.

Насколько я понял, симптомы, о которых Вы сообщаете, беспокоят Вас в той или иной степени уже довольно долго. Рискну предположить, что они могут быть вызваны, в частности, лёгким течением бронхиальной астмы или другим заболеванием, сопровождающимся сужением нижних дыхательных путей.

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