Росздравнадзор: Положительный тест на антитела может быть связан не только с COVID-19

Положительный результат экспресс-теста на антитела может быть связан не только с COVID-19, но и с другими ранее выявленными типами коронавируса. Об этом заявили в Росздравнадзоре, отвечая на многочисленные обращения компаний и россиян. Также в ведомстве говорят, что для подтверждения COVID-19 или информирования о статусе инфицирования одного экспресс-теста на антитела мало.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения разъяснила, что показывают результаты экспресс-тестов на выявление антител к новой коронавирусной инфекции COVID-19.

«Результаты тестирования на антитела не должны использоваться в качестве единственного основания, подтверждающего наличие SARS-CoV-2 или для информирования о статусе инфекции. В случае, если результаты тестирования отрицательные, а клинические симптомы сохраняются, необходимо провести дополнительное повторное тестирование с использованием других методов. Отрицательный результат не исключает возможности заражения COVID-19», - говорится на сайте ведомства.

В то же время представители Росздравнадзора сообщают, что положительный результат не обязательно говорит об иммунитете к SARS-CoV-2.

«Положительные результаты могут быть связаны как с текущим штаммом коронавируса, так и с другими ранее выявленными типами коронавируса, такими как HKU1, NL63, OC43, 229E», - говорят в ведомстве.

По словам специалистов, экспресс-тесты на антитела являются скрининговыми и предназначены для выявления антител IgG и IgM к COVID-19 в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы. Ни количественное значение, ни скорость увеличения концентрации антител IgG или IgM к COVID-19 с помощью экспресс-тестов не определяются. В соответствие с рекомендациями производителей такие тесты лучше использовать не раньше 3-го дня после появления симптомов заболевания. У людей же без симптомов рекомендуется проведение дополнительных клинических и лабораторных исследований.

© Доктор Питер