«Репортаж» из красной зоны. Известный петербургский художник-карикатурист рисует на больничной койке

Александр Зудин заболел в начале июня. Состояние было тяжелым, несколько дней провел в реанимации. Но как только появились силы, он начал рисовать: настоящий художник черпает вдохновение во всем, даже в ковиде.

«Стараюсь донести до вас, друзья, изо-инфу с передовой, где не смолкают ИВЛы, где идет упорная борьба с иноземной заразой COVID-19», - написал художник на своей странице в Фейсбуке, где ведет «ковидный дневник» в картинках. «О ковиде шершавым языком плаката», - шутят в ответ друзья.

Александр Зудин был госпитализирован в реанимацию поликлиники № 42 на Ленсовета ( переоборудована под ковид) 6 июня.

- Первый симптом появился еще 13 мая. Была невысокая температура, она то приходила, то уходила, - рассказал «Доктору Питеру» Александр Зудин. - А потом вдруг стало тяжело дышать. У меня есть прибор, я измерил сатурацию, она упала до 88-89. Скорая приехала через 15 минут. Мне повезло, поликлинику на Ленсовета только что открыли, были свободные места. Меня тут же положили в реанимацию, дали кислород и я ожил.

Первую картинку Александр нарисовал на обратной стороне бланка для анализа крови. Потом жена принесла блокнот.

- За четыре дня в реанимации накопилось много идей, - говорит художник. - Некоторые безвозвратно ушли, что-то память, как сатурация, пропадает. Очень скучаю по живописи, выпишусь домой, сразу буду рисовать.

Александра Зудина не в первый раз вдохновляет медицинская тема.

- В 2000 году у меня была операция, я лежал в реанимации, отходил от наркоза, рядом была сестринская, и я подарил медикам несколько картинок. А потом приходит ко мне врач: «Так это вы Зудин? А у нас в реанимации висит ваш плакат». Это был «Календурь», который я впервые выпустил как раз в 2000 году. Вот так, сейчас в реанимации висят иконы, а тогда висели календури.

Ко Дню медицинского работника, 21 июня, Зудин нарисует и подарит сотрудникам поликлиники свои картинки. Пока здесь никто не знает, какой потрясающий художник к ним попал.

Если где и существуют беспроводные устройства, то только не в реанимации. Уборщицам не позавидуешь. Да и наш брат-больной не очень-то дружит со всеми этими трубочками, проводами, катетерами. Но если вы хотите, чтобы вас отсюда увезли головой вперед, мой совет: выполняйте по мере возможности все, что вам советуют реанимамы. Увы. Такова жизнь на краю жизни. КАСАЕТСЯ ВСЕХ (полезный совет) Друзья, если кто-нибудь из вас, не дай бог, решится лечиться в реанимации от пневмонии, запомните, что основная поза для успешного лечения - лежа на животе. Все, кто имеет живот, постарайтесь как можно больше его уменьшить. Иначе вы будете мучиться, как персонаж на рисунках 2-6. На первом показана идеальная ситуация. Короче, я вас предупредил. Это касается и мужчин, и женщин В знак признания к моим лечащим ангелам… Кто о чем, а больной о врачах Кто о чем, а больной о COVID-19 Сегодня ровно неделя, как меня из дома "скорый поезд" увез Самое обидное в сегодняшних больницах то, что все ходят в одинаковых защитных скафандрах. Не то, чтобы коленку, пятку не увидишь. Несправедливо и то, что полная сестра и молоденькая худенькая студенточка выглядят совершенно как близнецы. Более того, сестра, которая целый день разносила градусники, под вечер оказалась мужчиной. Короче, осторожней флиртуйте, мужики. Давненько Карлсон не снился. К чему бы это? Не впадаю ли я в детство? Нет, друзья, это не дуршлаг для процеживания макарон и не карта звездного неба. Это - попа после недели внутримышечных инъекций. Самый лучший подарок Лежу я в реанимации. Ночь. Тихо подкрался 10 июня - мой день рождения. Замечаю какую-то суету возле моей кровати. "Что за консилиум? ", думаю. И вдруг слышу отдаленные звуки хора: " П о з д р а в л я е м! С ю б и л е е м! " (Отдаленные - потому что все в масках и защитных костюмах) . Они мне принесли новую табличку на кровать. В прежней стояла цифра "59". Думаю, ну молодцы, внимательно читают досье. Позже выяснилось, что эту пиар-акцию "организовала" моя жена. А накануне она привезла в реанимацию целый пакет черешни. Днем меня перевели на отделение. И теперь я могу писать эти строки. Жаль фотика не было. Зарисовать пришлось. Говорят, что после "коронации" появляются антитела и никакой вирус уже не страшен. Ничего не могу сказать. На себе еще не пробовал… Нас и здесь неплохо кормят… Интересно, кто придумал круглые животы? Это же: а. неудобно, б. вдвойне неудобно. (см. рис) Шесть шашечек на животе иметь не обязательно. По мне так достаточно одной, но чтобы на ней все гаджеты с таблетками мирно сосуществовали с тарелками и сосудами для разных жидкостей. Друзья, мой совет: если когда-либо задумаете вызвать скорую, сначала сделайте живот плоским. Не рассчитывайте на тумбочки. В больницах цифрового поколения их не бывает. COFID-20 Сегодня месяц, как я не пил кофе. Хотя бы капельницу заправили вожделенным напитком. Да... забыл поздороваться: "Всем доброго утра! " Температура - 36,4 Сатурация - 97, Пульс - 78, Давление - еще не мерили По поправки сделаны, поправок больше нет. Пошел четырнадцатый день госпитализации... Не было ни дня без уколов

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