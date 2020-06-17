Кардиолог назвала продукты, которые помогут восстановиться после пневмонии

Кардиолог и терапевт Светлана Зубаилова посоветовала включить в рацион нежирное мясо с низким содержанием холестерина, морепродукты и супы. По ее словам, такое меню поможет восстановиться после пневмонии и укрепить иммунитет.

Восстановиться после пневмонии поможет правильное питание, говорит кардиолог и терапевт Светлана Зубаилова. По ее словам, полезные продукты придадут сил и энергии, укрепят иммунитет.

Врач советует включить в рацион нежирное мясо с низким содержанием холестерина, например, говядину, курицу, кролика или постную баранину. Мясо врач рекомендует варить, запекать или готовить на пару, но не использовать много приправ, поскольку после приема антибиотиков желудочно-кишечному тракту необходимо время для восстановления.

Чтобы желудок и кишенчник были здоровыми, Зубаилова советует есть овощные супы. А в гречке, овсянке, не пропаренном рисе, пшеничной и ячневой каше есть микроэлементы, которые способствуют ускорению перистальтики.

Можно налегать на морепродукты и рыбу. «Протеин морских животных легко усваивается и не содержит опасных жиров. Морская рыба — ценнейший источник витаминов А и Е, а также ненасыщенных Омега-3 и Омега-6 жирных кислот. Эти вещества очень важны для обеспечения иммунитета и регенерационных процессов», — цитирует врача «Вечерняя Москва».

Она также порекомендовала употреблять зелень, овощи, фрукты и ягоды, пить много чистой воды.