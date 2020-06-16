Диетолог назвал простые продукты, защищающие легкие от коронавируса

Испанский диетолог Алехандро Кановас посоветовал включить в рацион яйца и рис. По его мнению, употребление этих продуктов поможет защитить легкие от коронавируса и других болезней.

Испанский диетолог Алехандро Кановас посоветовал употреблять яйца, рис, рыбу и другие простые продукты, поскольку они помогают укрепить дыхательную систему и организм в целом.

По словам специалиста, куриные яйца богаты жирорастворимыми витаминами, например витамином А, и белками высокого качества.

Также врач советует употреблять цельный рис для микробиоты кишечника, которая способствует укреплению иммунной системы и влияет на работу легких. Полиненасыщенные жирные кислоты омега-6 и омега-3 можно получить из рыбы.

«Особенно омега-3 обладает большой противовоспалительной способностью, которая напрямую влияет на состояние всех органов человека. Кроме того, ежедневное употребление оливкового масла, авокадо или грецких орехов обеспечит витамином E, который вместе с витаминами А, D и К является важным антиоксидантом», - цитирует Алехандро Кановаса «РГ».

Врач также рекомендует налегать на молочные продукты без вкусовых добавок, помидоры и пить много чистой воды.