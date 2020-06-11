ФОМС передумал: анализ на COVID-19 стал обязательным при плановой госпитализации

ФОМС передумал: анализ на COVID-19 стал обязательным при плановой госпитализации13:23, 11.06.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Федеральный фонд ОМС, еще недавно утверждавший, что требование результата исследование на COVID-19 для госпитализации неправомерно, сегодня напомнил: на этой неделе оно стало обязательным.
«В соответствии с приказом Минздрава о порядке плановой госпитализации в медицинские организации, оказывающие специализированную, в том числе ВМП, в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, всем пациентам на догоспитальном этапе, не ранее чем за 7 дней до поступления в стационар, должно быть проведено лабораторное исследования биоматериала (мазок из носо- и ротоглотки) на наличие COVID-19. Анализ проводится методом амплификации нуклеиновых кислот – иначе ПЦР, за счет средств ОМС», - сообщила председатель Федерального фонда ОМС Елена Чернякова.
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При госпитализации пациента должен осмотреть врач терапевт (для детей – врач-педиатр). Он же обязан провести бесконтактное измерение температуры тела и пульсоксиметрию (замер насыщения крови кислородом). Если на осмотре обнаруживается повышенная температура, сниженный уровень кислорода, другие симптомы врач может направить пациента на рентгенографию или компьютерную томографию легких, а также на дополнительное лабораторное исследование (мазок из носо- и ротоглотки) на наличие COVID-19, в этом случае допускается применение экспресс-тестов.
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Все обследования проводятся за счет средств ОМС. Поэтому, если пациентов при плановой госпитализации просят самостоятельно, за свой счет сдать тест на коронавирусную инфекцию, это является неправомерным.
ФОМС рекомендует в случае нарушения прав обращаться в страховую медицинскую организацию, которая выдала полис ОМС. Страховой представитель свяжется с медицинской организацией или с соответствующим органом управления здравоохранением для решения проблемы.
© Доктор Питер
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