Врач назвал болезни, при которых может пропасть обоняние

​Потеря обоняния считается одним из первых симптомов новой коронавирусной инфекции, однако это может произойти и при других заболеваниях, говорит главный исследователь ЦКБ управделами президента Никита Ломакин. Он пояснил, что обоняние может исчезнуть при сахарном диабете, гайморите, а также из-за курения.

Одним из первых симптомов коронавирусной инфекции считается потеря обоняния. Согласно недавнему исследованию американских ученых, у большинства пациентов после выздоровления способность чувствовать запахи возвращается, однако некоторые могут потерять ее навсегда.

Главный исследователь Центральной клинической больницы с поликлиникой управления делами президента Никита Ломакин объяснил, что такой же симптом может быть и при других заболеваниях. Например, при гриппе или гайморите.

«Если аносмия (потеря обоняния) сочетается с сильным насморком, ознобом, болью в горле и заложенностью носа, то, вероятнее всего, речь идет о гриппе, ОРВИ, риновирусе. Потеря обоняния может возникать при хроническом гайморите в период обострения. Обоняние может пропасть из-за полипов в носу, травм костей и тканей носа», - цитируют врача РИА Новости.

Помимо этого, возможность чувствовать запахи может исчезнуть из-за попадания в организм едких паров бытовой химии или курения.

«Снижение обоняния или его потеря может быть связана с курением и возрастными изменениями в организме. Есть более опасные причины – иногда симптом может возникать при сахарном диабете, некоторых нейродегенеративных заболеваниях и опухолях головного мозга или носовых пазух», - рассказал Никита Ломакин.