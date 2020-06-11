Врач назвал болезни, при которых может пропасть обоняние

Врач назвал болезни, при которых может пропасть обоняние09:21, 11.06.2020 / Верcия для печати / 1 комментарий
Потеря обоняния считается одним из первых симптомов новой коронавирусной инфекции, однако это может произойти и при других заболеваниях, говорит главный исследователь ЦКБ управделами президента Никита Ломакин. Он пояснил, что обоняние может исчезнуть при сахарном диабете, гайморите, а также из-за курения.
Одним из первых симптомов коронавирусной инфекции считается потеря обоняния. Согласно недавнему исследованию американских ученых, у большинства пациентов после выздоровления способность чувствовать запахи возвращается, однако некоторые могут потерять ее навсегда.
Главный исследователь Центральной клинической больницы с поликлиникой управления делами президента Никита Ломакин объяснил, что такой же симптом может быть и при других заболеваниях. Например, при гриппе или гайморите.
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«Если аносмия (потеря обоняния) сочетается с сильным насморком, ознобом, болью в горле и заложенностью носа, то, вероятнее всего, речь идет о гриппе, ОРВИ, риновирусе. Потеря обоняния может возникать при хроническом гайморите в период обострения. Обоняние может пропасть из-за полипов в носу, травм костей и тканей носа», - цитируют врача РИА Новости.
Помимо этого, возможность чувствовать запахи может исчезнуть из-за попадания в организм едких паров бытовой химии или курения.
«Снижение обоняния или его потеря может быть связана с курением и возрастными изменениями в организме. Есть более опасные причины – иногда симптом может возникать при сахарном диабете, некоторых нейродегенеративных заболеваниях и опухолях головного мозга или носовых пазух», - рассказал Никита Ломакин.
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